¿Tiene oportunidad Viggiano de ser gobernadora de Hidalgo?

El Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos consejeros y sobre todo sus representantes se encuentran aún ligados al PRIAN, serán los encargados de tomar la decisión para que en la sucesión gubernamental de 2022, los perfiles que sean candidateados correspondan al sexo femenino.



De ser el caso, todo apunta a que por parte del tricolor, sería la actual secretaria general del PRI Alma Carolina Viggiano Austria la que ’agandalle’ a propios y extraños con la candidatura, toda vez que las reformas hechas a los estatutos tricolores ahora dejan en sus mismas manos la designación en cada uno de los rincones del país.



Y no es que en el PRI no existan otras mujeres con las mismas o más credenciales para aspirar a la tan anhelada candidatura. Si algo hay que reconocer a los tricolores es que también han fortalecido a sus perfiles femeninos y que son competitivos.



Caso contrario sucede en Morena, donde existen como perfiles la madre de un funcionario federal, alguna diputada federal, una senadora que llegó por suplencia y si acaso alguna legisladora local, aunque ninguna con las credenciales de ser realmente competitiva.



Ya se notó en las elecciones de este año que para Morena, la decisión de quién les abandere no puede ser tomada a la ligera, pues en aquellas elecciones donde la población no observa alguna relación con AMLO en la boleta, les suele costar. Aún así, sigue dando la impresión de que tendrán ’ventaja’.



Es por ello que el eventual tema de la designación de candidatas mujeres alcanza relevancia, pues aunque parezca que el PRI guarda cierta ventaja con su formación de cuadros femeninos en la vida pública, tampoco olvida que toda la estructura de Viggiano, la nacional, la de Hidalgo y la de Coahuila, le alcanzó apenas para retener Tepehuacán con sólo 29 votos de diferencia y ello a merced del fallo que emitan los tribunales sobre diversos delitos electorales.



Para poner en contexto, recuérdese que toda la estructura nacional del PRI fue suficiente para ganar el Estado de México, pero a nivel país salieron vapuleados. El hermano de Carolina ni a 6 mil votos llegó en su natal Tepehuacán; apenas suficientes para el municipio, pero que no son nada a nivel estatal.



Así pues, incluso si Viggiano se autodesigna candidata a la gubernatura en Hidalgo, lo más seguro es que pierda en la contienda, aunque claro, dependerá de que Morena no entregue la tan anhelada candidatura a la ligera, pues se ha visto que dentro del partido guinda hay grupos que impulsan personajes que son capaces incluso de perder 26 puntos de ventaja.