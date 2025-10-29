Tiene Chimalhuacán la primer feria del Cempoalxóchitl en honor a día de muertos

Con el objetivo de preservar la cultura, impulsar la economía local y honrar la memoria de los fieles difuntos en el marco del Día de Muertos, la presidenta Xóchitl Flores Jiménez inauguró la Primera Feria del Cempoalxóchitl y Tianguis Agropecuario y de Agrogastronomía Chimalhuacán 2025, que tendrá lugar frente al palacio municipal del 28 al 30 de octubre a partir de las 10:00 horas.



’Sepan que todavía tenemos personas que se dedican al campo. Por eso pedí que se hiciera este espacio digno donde puedan ofrecer sus productos, este espacio es para todas y todos ellos’, expresó a las personas asistentes la alcaldesa de Chimalhuacán.





Asimismo, agregó que esta feria es más que un mercado, es la celebración de nuestra identidad y legado. Es un homenaje a la labor agropecuaria de Chimalhuacán , a nuestros productores que trabajan la tierra para darnos los frutos que enriquecen nuestra gastronomía. ’Invitamos a llevar la historia que hay detrás de cada producto. Que esta feria sea la semilla de una tradición anual’, culminó la presidenta municipal.





La directora de Desarrollo Económico del municipio, Beatriz Cuevas Mendoza, expresó que la Primera Feria del Cempoalxóchitl reúne a doce productores de flor y 18 emprendedores, quienes ofrecerán todo lo necesario para las ofrendas del Día de Muertos. La participación de las personas productoras es completamente





Mientras que el titular del Departamento de Fomento Agropecuario y Forestal, Omar Noriega González, llamó a sentirnos orgullosos de nuestras raíces, pues en Chimalhuacán aún se puede presumir que parte de la gastronomía local se produce en el campo. Finalmente, destacó que la flor de cempoalxóchitl es una especie mística que ilumina a nuestros ancestros con su bello colorido y aroma.





Guillermina Calzada, productora de flor de cempoalxóchitl, compartió que, junto con sus hermanos, pertenece a la quinta generación de productores agropecuarios en Chimalhuacán. Además de flor, generación tras generación su familia ha producido comida típica como ahuautle, pato a la basura y mixmole para venta y consumo propio. También hacemos dulce de tejocote, betabel, calabaza y ponche, pues sembramos y cosechamos lo necesario para su elaboración, compartió la nativa de Chimalhuacán.





En la Feria del Cempoalxóchitl el público podrá encontrar gran diversidad de flores, pan de muerto, calaveritas de dulce y chocolate, dulces típicos (cocadas, ate, frutas cristalizadas, alegrías, palanquetas, amaranto, dulces de leche de cabra, etc.), comida típica, anafres, sahumadores, tazas y ollas de barro o cerámica, copal, incienso, papel picado, petates, sopladores, aceitunas, joyería elaborada con huesos de aguacate ¡y hasta pulque de flor de cempoalxóchitl!





Con estas actividades, el gobierno de Chimalhuacán preserva la cultura e impulsa la economía en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos.