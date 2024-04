Amanalco.-Estado de México.- Con 28 Torres de Vigilancia Forestal, el Estado de México, a través de la Protectora de Bosques de la entidad (Probosque) detecta incendios forestales.



Éstas se ubican de forma estratégica en las regiones forestales de Texcoco, Naucalpan, Jilotepec, Toluca, Valle de Bravo, Coatepec Harinas, Atlacomulco y Tejupilco.



Desde las alturas, los vigilantes reportan al Centro Estatal de Manejo del Fuego (CEMF) y coordinan las brigadas de combate de incendios; son 48 radioperadores en las 28 torres del organismo, y de su labor depende la pronta respuesta de vigilar los bosques y combatir los incendios forestales.



Los atributos de estos vigilantes son, una visión excepcional, valentía en las alturas y resiliencia ante climas extremos y largos periodos de trabajo, como Félix Ávila Segundo, radioperador-vigilante de Torre, cuya labor desarrolla a 3 mil 200 metros de altura sobre el nivel del mar, en el Ejido El Potrero, municipio de Amanalco.



Su función, como la de otros ’torreros’ –como se les conoce en el ramo de los combatientes de incendios forestales–, es la de atender una de las 28 torres de vigilancia forestal de la entidad, 22 de Probosque y seis de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).



’La tarea de nosotros es detectarlos y mandar inmediatamente a las brigadas y pues sí, yo he visto que hay un mejor control que hemos estado llevando aquí con los ejidos, pues ahora sí con la dependencia también, echándole ganas tenemos que hacer equipo para sacar lo mejor posible esto de los incendios y prevenir más que nada’, señaló.



Quienes monitorean los bosques mexiquenses en estas Torres de Vigilancia son personas originarias de las regiones en las que se encuentran, pues conocer su jurisdicción les permite informar con oportunidad y precisión dónde se presentan los incendios forestales.



’Los torreros, cada una de las gentes que están en las torres, deben tener experiencia y ellos son nuestros ojos porque ellos son los que en cuanto ven cualquier conato de incendios que este dentro del bosque, de inmediato nos lo reportan’, indicó José Luis Sánchez Salgado, responsable de coordinar el combate de incendios forestales en la Región 7 de Valle de Bravo.



Ávila Segundo comentó que su trabajo es difícil, pero gratificante: ’Estamos solitos aquí, como quiera pues hay temor de cualquier cosa, podría ser un rayo también, ya en tiempo de lluvias pasan muchos aires aquí y corre mucho viento y parece que no, pero la Torre en su momento se llega a mover de tanto viento que hace, pero no queda más que estar al pie del cañón’, indicó.



Con el apoyo de los vigilantes de las torres de observación, en lo que va del 2024 la Protectora de Bosques del Estado de México ha atendido más de 750 incendios forestales.



Para reportar incendios forestales, Probosque pone a disposición el Teléfono Rojo: 800-590-1700 y el Número de Emergencia Nacional 911.