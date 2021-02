Tigres es de otro planeta en el Mundialito

+El triunfo sobre Palmeiras, subrayó el ex dueño del Puebla, ’no vemos en nuestra liga cada fin de semana’



+El técnico Gabriel Caballero también loa al cuadro felino



+El equipo regiomontano disputará la final del torneo al Bayern Múnich el próximo jueves



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– La Concacaf ’sigue siendo la Cenicienta’ del futbol mundial y el logro de Tigres, al llegar a la final del Mundial de Clubes contra el poderoso Bayern Múnich, ’es el esfuerzo aislado’ de un equipo mexicano, diagnosticó Emilio Maurer, ex presidente de la Primera División –ahora liga MX–. Incluso celebró el buen partido ante el Palmeiras de Brasil, y resaltó que llegan ’sin la etiqueta de favoritos’, pero ’muy motivados’.



El ex dueño del Puebla –alguna vez considerado ’persona non grata’ para el balompié local–, comentó que, aunque a Tigres no se le incluye entre los grandes del futbol mexicano –con América, Pumas, Cruz Azul y Chivas–, el plantel felino los supera, pues ninguno de ellos ha llegado a una final del Mundial de Clubes.



’Jugaron ante los brasileños a un nivel que no vemos en nuestra liga cada fin de semana. Fue otro Tigres. Cada jugador, sí se esforzó al máximo y el partido estuvo muy bien planteado por Ricardo Tuca Ferretti’, aseveró.



’Se vio otro futbol’, elogió.



André-Pierre Gignac, puntualizó, ’solito es media delantera por las jugadas que hace y crea’, a pesar de la polémica desatada hace unos días por Guido Pizarro y Nahuel Guzmán, quienes coincidieron en afirmar que puede que ellos no representen a México. Pero sí al futbol nacional.



Aunque, aclaró, ’no todo nuestro futbol está al nivel de Tigres.’



En cuanto a Ferretti, mencionó que quizá su juego ’no sea vistoso, pero es efectivo’. Ha ganado varios títulos en la liga mexicana y lo importante es eso, ganar.’



El timonel Gabriel Caballero, por su parte, reconoció que ’Tigres es el equipo con más conjunción, junto con León;



’cuenta con jugadores de alta calidad que pueden estar compitiendo como lo hacen en el Mundial de Clubes. En cuanto a Ferretti, tiene sobrado currículum y conocimiento; ha sido un gran técnico, siempre le había dado prioridad a la liga mexicana, ahora tiene la oportunidad para internacionalizar a Tigres y lo está logrando.’



Gignac, particularizó, ’hace buena combinación con los jugadores que gravitan a su alrededor. Fue muy acertada su contratación por el rendimiento que ha tenido estos años; ha dado muchos goles, mucho futbol. Ante Bayern será una final difícil, pero hay que aprovecharla y disfrutarla.’



(Con información del diario La Jornada)