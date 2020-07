Tigres nos exhibió rápido, admite Tena

A pesar del buen juego que tuvo Chivas ante Atlas en el Clásico Tapatío, la versión que jugó ante Tigres no llenó la expectativa de Luis Fernando Tena, dejando un mal sabor de boca en el técnico, quien afirmó que Tigres los exhibió.



"Por corregir muchas cosas. Al jugar ante un equipo tan hecho, tan bien estructurado como los Tigres, si uno afloja en algo, te van a exhibir. Nos exhiben rápido. Creo que en el primer tiempo, los primeros 23 minutos, Tigres fue mejor que nosotros, después de la pausa para tomar agua se corrigieron algunas cosas y el juego se emparejó. Lamentablemente nos anotaron al final del primer tiempo y fue un golpe duro. El segundo tiempo lo manejan mejor el aspecto psicológico con el tanto al inicio y ellos controlan el partido. De esto se tratan estos partidos, que nos exhiban. Será un juego de mucho provecho para nosotros", enfatizó.



La versión tan diferente que se vio de Chivas en este segundo encuentro del campeonato, fue evidente por las pocas oportunidades de peligro que generó el equipo. Motivo que preocupa al estratega del Rebaño.



"Las pocas oportunidades porque los errores se pueden ir corrigiendo en lo individual. El funcionamiento, llegar con la pelota controlada al área rival es lo que tenemos que estar trabajando. Hoy nos vamos con un mal sabor de boca, molestos, preocupados porque no llegamos con claridad y es algo vital que debemos de mejorar en tres días", explicó.



Tras la derrota de 0-2 y con tres puntos, Chivas estará obligado a sumar una victoria ante Mazatlán el próximo sábado en la última jornada para aspirar a llegar a las semifinales y no depender del resultado entre Tigres y Atlas.