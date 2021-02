Tigres ’puede soñar con la final’ del mundialito, dice exportero

+Se enfrentarán este domingo en la semifinal



+De avanzar, opina el exguardameta, le darán un buen susto al Bayern Múnich



+Los felinos son un ’gran equipo’ de México, reconoce el brasileño Luan



+’Es indestructible’, publica el diario L’Equipe, en referencia a André-Pierre Gignac



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Se vale acariciar la quimera. El ex arquero bicampeón con Tigres, Mateo Bravo, se prepara con una carnita asada y una buena cerveza para ver el domingo al equipo felino ante el brasileño Palmeiras. Un duelo que será complicado. Pero llegan fortalecidos moralmente –después de vencer al Ulsan Hyundai de Corea del Sur– y son el equipo mexicano que puede llegar, por primera vez, a la final del Mundial de Clubes de Qatar.



’Tigres posee cierta ventaja, porque (el técnico) Ricardo Tuca Ferretti ya implantó su juego desde el 2011 y ahora tienen un sello bajo un gran entrenador’, consideró Bravo, quien se coronó en dos ocasiones con los felinos en la década de 1970.



De ganar les daría una etiqueta especial como el primer mexicano en llegar al duelo decisivo.



El otrora guardameta recordó cuando hace unos años tomó cursos de dirección técnica en Brasil.



’Tienen una estructura y manera diferente de ver el futbol. Son apasionados y grandes jugadores. Será un gran partido contra Tigres. Pero el Palmeiras no tendrá a su goleador y eso beneficia a los felinos’, dijo en referencia a Breno Lopes, quien no fue registrado para el torneo.



Los regiomontanos llegaron en la semana al Mundial de Clubes envueltos en la polémica, luego de que Nahuel Guzmán y Guido Pizarro dijeron que no representaban a México.



Bravo aseveró que, pese a ’las burradas’ de Nahuel y Pizarro, Tigres representa a México. Y apuntó que, si bien el técnico Ricardo Ferretti llegó a menospreciar el certamen internacional, ahora ya entendieron el impacto mundial de este torneo.



Los Tigres disputan por primera vez el Mundialito y ahora buscarán el boleto a la final ante Palmeiras; de conseguirlo se espera como rival al Bayern Múnich, que primero debe vencer el lunes al egipcio Al-Ahly.



’En Monterrey estamos ilusionados de ver a Tigres ante un gran rival como lo es el Bayern; si le ganan al Palmeiras, seguro le darán un buen susto a los alemanes’, aseguró Bravo.



Aceptó que, si bien el club bávaro tiene un plantel con valor millonario, las nóminas no juegan en la cancha y otros factores pueden marcar la diferencia.



Los halagos para Tigres no sólo llegan desde México, luego de que la prensa francesa reconoció al ariete galo André-Pierre Gignac tras marcar un doblete en el duelo contra el club coreano Ulsan Hyundai.



’Es indestructible’, publicó el diario L’Equipe.



En tanto, Luan, defensa del plantel brasileño, expresó su confianza en el entrenador Abel para delinear una buena estrategia e imponerse a los felinos.



’Tigres es un gran equipo en México, pero somos Palmeiras y debemos ganar todos los partidos’, sentenció.



El conjunto brasileño informó que tampoco tendrá en la cancha al joven ariete Gabriel Verón, campeón Sub 17 con la Verdeamarela en 2019, debido a una molestia muscular en la pierna izquierda.



Aunque el campeón de la Copa Libertadores ya había descartado al joven jugador, hasta ayer confirmó la baja y será sustituido por Verdao.



El juego será a las 12:00 horas tiempo de México.



(Con información del diario La Jornada y el portal infobae.com) Balón Cuadrado. Saludos.