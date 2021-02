Tigres UANL: André Pierre Gignac pelea con arquero histórico del Palmeiras

Las redes sociales ardieron con el pleito que protagonizaron el ex portero del Palmeiras de Brasil, Marcos, y el delantero de los Tigres de la UANL, André Pierre Gignac, pues el histórico arquero del Verdao se mofó de la derrota de los felinos a manos del Bayern Múnich en el Mundial de Clubes de la FIFA celebrado en Qatar.



Todo surgió a raíz de un posteo que realizó André Pierre Gignac en días pasados, cuando Tigres de la UANL derrotó al Palmeiras de Brasil en las Semifinales del Mundial de Clubes, pues el delantero francés dedicó el triunfo de los Universitarios a toda la afición del Corinthians, clásicos rivales en el Derby Paulista.



"Vamos Tigres, vamos Corinthians", lanzó Gignac, alborotando a toda la afición del Timao.



El mensaje de Gignac fue retomado por el ex portero del Palmeiras, Marcos, quien se mofó de la derrota de los Tigres, escribiendo ’Gritó ’vamos Corinthians’ y terminó subcampeón. No hay novedad", esto en referencia a los últimos partidos que el Corinthians ha perdido contra el Palmeiras.



El mensaje de Marcos no pasó desapercibido para el Bómboro Gignac, quien no se quedó callado y respondió de manera contundente al ex portero del Palmeiras, recordándoles la terrible actuación que había tenido el Verdao en el Mundial de Clubes, firmando la peor actuación en la historia del torneo para un equipo de la Conmebol.



’Manoooo, fue genial, se dio cuenta de mí !! Ven a ser VICE aquí también’, respondió Marcos al nuevo mensaje de Giganc.



André Pierre Gignac