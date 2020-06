TIÑE TU PELO CON COLORES PASTELES SIN MALTRATARLO

Si quieres dar un giro a los días de cuarentena y lucir un look arriesgado, pero sin dañar tu cabellera, definitivamente tienes que pintarlo con colores pasteles. Estos son los tonos más cool para llevar en el verano, y el pelo está incluido en esta tendencia.



Pero también sabemos que tener un pelo saludable y brilloso es muy importante, por lo que los tintes de fantasía son perfectos para mantener tu melena colorida y luminosa.

Los tintes de fantasía son temporales y con el paso de los días el color va saliendo de tu pelo, ya que éstos no contienen amoniaco ni agua oxigenada. Si quieres que el color dure un poco más en tu melena, procura no lavarla diario.

Antes que nada debes tomar en cuenta que si tu pelo nunca ha sido decolorado y jamás lo has pintado, puede que los tintes de fantasía no lleguen a una intensidad máxima y tengas que colocar varias capas. Por el lado contrario, si te has decolorado el pelo no tendrás problemas para teñirlo.



Para aplicar el tinte con éxito debes tener el pelo seco y desenredado. Una vez que tengas lista la mezcla de acuerdo con las instrucciones del producto que hayas comprado, empieza a colocarlo de raíz a las puntas. Finalmente deja reposar el color por 40 minutos. Si puedes, al lavar tu cabello para retirar los restos del tinte, aplica un sellador o mascarilla para pelo con el fin de hidratarlo y que el color sea más intenso.