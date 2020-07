Tira INE las máscaras de algunos consejeros de Morena en Hidalgo

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que las elecciones en Hidalgo y Coahuila se llevarán a cabo este año, específicamente los comicios se celebrarán el 18 de octubre.



Hay más de 40 actividades esenciales permitidas dadas a conocer desde abril; tanto las referidas como el resto, se adaptan a la nueva normalidad. Es ridículo pensar que aquellas "proselitistas" deben continuar de la misma manera que se realizan hace décadas y que por ello deben empatarse con el proceso electoral 2020-2021. La nueva normalidad es para todos, no para unos cuantos.



Hay un claro conflicto de interés en los principales promotores de que las elecciones se realicen el siguiente año y no éste, especialmente por 4 diputados que con tal de seguir cobrando, regresaron a sus curules y ahora estarían descalificados para poder contender en el presente proceso electoral.



La incongruencia ha llegado a tal grado, que ahora "dice" un consejero que evalúan no participar en las presentes elecciones. Aquí la pregunta es ¿AMLO está de acuerdo? ¿existe consenso para decir tal barbaridad y entregar en bandeja de plata los ayuntamientos a la oposición o es una ocurrencia nacida de sus propios intereses? ¿la cuarta transformación para Ustedes es tomar como pretexto su inconformidad con los tiempos electorales para renunciar a participar en una contienda? ¿en qué momento la ocurrencia de Cuéllar, ave de paso que representa tan poco, se superpone al deseo ciudadano de cambiar de régimen, así expresado en los votos de 2018?



El tema no es de Salud. Como muchas otras actividades, las campañas tendrán que adecuarse a esta nueva normalidad y buscar nuevas formas de acercarse al ciudadano para convencerlo y así obtener su voto.



Si no quieren participar porque sus jefes quieren que los Consejos Municipales duren un año o bien, porque éstos estarán impedidos para salir en las boletas, no lo hagan. El mero logo de Morena, con el respaldo de AMLO, al igual que sucedió en 2018, será suficiente para ganar elecciones. Si acaso, como en aquellos comicios, lo único que falta es quién vigile las casillas, poco más.

Atizos



De acuerdo con el estudio ’Estimaciones del Modelo Gompertz para los Estados y Zonas Metropolitanas de México’ elaborado por investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) revela una estimación de contagios cuya curva, caería considerablemente antes de que comiencen las campañas:

De la predicción anterior se obtiene que dado que el pico de contagios llegó el 26 de junio, el 3 de noviembre se llegaría al 95% de los mismos, es decir, que en 130 días ocurren dos desviaciones estándar (σ).



Lo anterior quiere decir que para el primer día de septiembre ya se habrán dado por lo menos el 68% de los contagios, pues se estaría en franca salida.



Dado que las campañas componen un plazo de 40 días -antes no podrán hacerlas por Ley-, incluso hay alrededor de 10 días de flexibilidad para llegar a esta etapa, es decir, que por motivos de Salud Pública y de acuerdo a lo que prevén los especialistas, no existe impedimento alguno para realizar los sufragios el 18 de octubre.

___________________________________



En 2018 votaron 1 millón 381 mil 357 personas mediante 3 mil 787 casillas, lo cual deja un promedio de 365 sufragios para cada una de estas, alrededor de 37 votos por hora. Si en 2020, proyectáramos una aumento generoso de votantes hasta los 1.6 millones y para ello se dispusieran de 4 mil casillas, se darían alrededor de 40 votos por hora.



Si aplicamos la Teoría de Colas para el promedio de las casillas, obtenemos que, con un solo servidor (registrándose de uno en uno), atendiendo sólo 40 votantes por hora, teniendo como restricción 10 horas de votaciones, 400 votantes por jornada, y sin romper las medidas de contingencia (no más de 50 personas formadas), obtenemos que la fila tendría un promedio de 20 votantes en espera y tardarían alrededor de 32 minutos en ser atendidos, es decir, que es viable llevar las elecciones así.