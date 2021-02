Tiremos negocio a especuladores de oxígeno: denúncialos a Profeco

Las páginas y los perfiles de Facebook que lucren con la necesidad de la gente que requiere de tanques de oxígeno y concentradores para tratar a sus familiares por COVID, sí pueden ser denunciados ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que sus páginas sean bajadas e incluso, en el caso de la Policía Cibernética, se pueda (PolCy) ejercer algún tipo de acción penal.



Y es que la Profeco, en coordinación con la PolCy y con el apoyo de las plataformas de redes sociales y de comercio electrónico, ha logrado que se ’bajen’ un centenar de páginas y se cierren 700 perfiles que especulaban y defraudaban a consumidores, a través de Internet, con la venta de tanques y concentradores de oxígeno.



Las denuncias se pueden realizar en la página de la Profeco, en la sección de Quejas e incluso mediante su cuenta de Facebook.



’Estamos trabajando de la mano con la Policía Cibernética, de la Guardia Nacional, al igual que con las plataformas sociales y con todas las de comercio electrónico. Hemos bajado más de 100 páginas de comercio electrónico que estaban defraudando a los consumidores, especulando, abusando en los precios; también 700 perfiles de Facebook y en esta semana vamos a bajar mil más’, refirió el procurador.



El titular de la Profeco participó en una conferencia de prensa, junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, para informar de las acciones que realizan de manera coordinada los gobiernos federal y el de la capital del país, para el abasto de oxígeno en la actual situación por COVID-19.



En su intervención, Ricardo Sheffield Padilla llamó a los consumidores a no hacer caso a las ofertas en redes sociales, ’porque –dijo– alimentamos un mercado negro, (ya que) son cilindros robados, de uso industrial que no sirven para respirar con ellos, sirven para que funcione un soplete; entonces, están tirando su dinero o muy probablemente ni les entreguen nada’, advirtió.



Reiteró el llamado de la campaña ’Devuelve tu tanque. Por amor a la vida’, que invita a la gente que rentó tanques de oxígeno para suministro a pacientes en casa, a devolverlos a los distribuidores una vez que ya no los requieren, a fin de permitir que sean utilizados por otras personas.



’Devolver un cilindro salva vidas’, subrayó el funcionario al señalar que lo se está buscando es que se reintegren al mercado estos cilindros, ya sea que den por terminado su contrato de renta o que se les reembolse el costo del tanque, si lo compraron.



Informó, de igual forma, que en el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo por parte de la Secretaría de Salud, a nivel federal, para que el volumen que se demanda de oxígeno medicinal sea privilegiado sobre el industrial, de manera tal que se pase producción de oxígeno industrial para uso medicinal.



Otro acuerdo de la misma Secretaría facilita y agiliza los trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que ese oxígeno industrial pueda certificarse y utilizarse rápidamente para uso medicinal.



El titular de la Profeco comentó, asimismo, que se colabora también con el Servicio de Aduanas para que se pueda importar oxígeno desde Estados Unidos destinado al norte de nuestro país mientras que, en el centro y sur, se pueda surtir de las plantas más cercanas, a efecto de reducir tiempo y costo para la entrega de ese oxígeno.