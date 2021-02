Tito Saul Meléndez se registró como precandidato a la Presidencia Municipal de Teoloyucan

El licenciado Tito Saúl Meléndez Camarillo se registro como precandidato a la presidencia municipal por el partido Acción Nacional /PAN), periodo 2022-2024 donde dijo que su mayor orgullo es ser teoloyuquense hemos fortalecido los lazos de amistad y diariamente recorremos calles con la gente y visitamos los comercios.

Comento que no desistirá para seguir mejorando nuestro municipio donde las posibilidades que nos brinde al ámbito político y la confianza es la militancia junto con los simpatizantes de nuestro partido que es nuestro principal aliado en este proceso interno.

Por otra parte, comento que su mayor satisfacción como ciudadano es servir a las mujeres y hombres de nuestro municipio porque gracias a ellos me he formado como político por el reconocimiento y la confianza de sus habitantes y tengo el conocimiento y la experiencia para lograr los objetivos que queremos todos.

Finalmente agradezco el apoyo de todos aquellos compañeros que han compartido conmigo el mejor regalo que cualquier persona puede dar el bien común