Titular de INIFE dice que gobernador le autorizó que vayan todos a trabajar este 18 de mayo

Así como hay negocios con actividades no esenciales que se niegan a cerrar, de igual manera, hay una Institución que no quiere acatar los Acuerdo emitidos por el gobernador Antonio Echevarría García, y publicados tanto el 1 de abril y el del 27 de abril, en el Periódico Oficial.



Tal es el caso del Instituto Nayarita para la Infraestructura Educativa (INIFE), cuya titular es la arquitecta Sandra Elizabeth Ibarra Ibarra, que desde que el gobernador dijo que se deberían de hacer guardias y reducir las horas de trabajo en las oficinas, como medida sanitaria, la arquitecta se negó a aplicarlo.



Con el Acuerdo del día 27 de abril del presente, donde se menciona que ’todas las Dependencia, Entidades y demás Oficinas Públicas del Estado y los Municipios, deberán de suspender sus servicios hasta el día 30 de mayo del presente año, salvo que en este inter se modifique esta determinación, en cuyo caso, se hará del conocimiento por este mismo medio y por los demás conductos que conforme a Derecho correspondan’.



No obstante que existe este Acuerdo emitido por el responsable de llevar a cabo las acciones contra el COVI-19 que es el gobernador del Estado, y quien, además, ha dicho que es necesario apretar las medidas y recomendaciones de salud; la titular del INIFE, ha decidido que eso no importa, pues, seguramente, pensando que los trabajadores de dicha institución son inmunes al coronavirus, ha decidido que a partir de este lunes 18 de mayo todos los trabajadores deberán de asistir a laborar con el horario normal, es decir, acudir de lunes a viernes y ocho horas, algo que el gobernador del estado, supuestamente, ya aprobó.



Es así, que la arquitecta Ibarra, ha dicho que el gobernador ya le dio el permiso para que su personal vuelva a la ’normalidad’, valiéndole que pueda enfermarse por el coronavirus, mandando a la basura lo que dijo Antonio Echevarría hace unos días : ’tenemos que apretar más porque yo como ustedes no nos gustará ver a Nayarit en el mapa en color rojo, ¿qué significa si nos vamos al color rojo? de que vamos a tener que guardar la cuarentena todo el mes de junio. Necesitamos concientizar a la ciudadanía’.