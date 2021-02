Titular del ORFIS de Veracruz, pide prórroga de ocho meses para seguir limpiando el cochinero de Cuitláhuac García

La titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos solicitó una nueva prórroga ahora de ocho meses, para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019 (el primer año de gobierno de Cuitláhuac García).



La Auditora (a las ordenes de Palacio), pide ahora que se le permita entregar el documento hasta el mes de septiembre del 2021, debido a la pandemia que causó hospitalizaciones y muertes en el personal del ORFIS, por lo que le ha sido imposible completar las labores de fiscalización a entes y municipios.



Es de destacar que la Cuenta Pública 2019, corresponde al primer año de administración de Cuitláhuac García donde hubo varios señalamientos de irregularidades financieras y desvío de recursos públicos, así como gastos excesivos, compras a sobreprecio de ambulancias, patrullas y medicamentos; adjudicaciones directas en el 98% de los contratos en las dependencias, entre otras anomalías.



En julio del 2020, de manera ’excepcional y definitiva’, y debido a las causas extraordinarias derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19, se autorizó dar un plazo al ORFIS mismo que vencía este domingo 31 de enero de 2021, para que dicho Órgano realizara la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas.



Sin embargo, en una nueva solicitud, la auditora señala nuevamente que debido a las "causas extraordinarias" derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19, es necesario que se le amplíe el plazo una vez más ahora por ocho meses.



González Cobos señaló que hubo mucho personal que contrajo la enfermedad e inclusive, murieron varios trabajadores de los cuales no expuso datos concretos, ni el número, ni los cargos.



Su solicitud, fue turnada a la Junta de Coordinación Política para su análisis y posterior aprobación.



Cabe destacar que los diputados de MORENA han sido cómplices de esta irregularidad pues ninguno se ha atrevido a recordarle a la señora que las revisiones y resultados son anuales y no bienales.



Con esto la oposición no podrá cuestionar en la venidera campaña electoral el resultado de la cuenta pública 2019 y 2020 ya que la empleada de Cuitláhuac y Cisneros al frente del ORFIS se la ha amañado para retrasar dichas entregas manteniendo en la total opacidad la utilización de más de $200 mil millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019 y 2020.



Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) si hizo su chamba, y tan sólo del año 2019 le reclaman a Cuitláhuac García & Compañía más de $2 mil millones de pesos que no aparecen y que no han podido comprobar ante la autoridad Federal al día de hoy.