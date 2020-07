Tixtla, la alcaldesa y el coronavirus…

(Carta a Don Héctor)



FUE LA PROPIA ALCALDESA, ERIKA ALCARAZ SOSA, quien confirmó su contagio por coronavirus. Al hacerme la prueba, el resultado salió positivo, dijo tras señalar que al no superar algunos problemas gástricos, su médico consideró necesario se realizara la prueba respectiva. La presidente municipal de Tixtla se dijo sorprendida, pues señaló que en todo momento ha tomado en cuenta las medidas de prevención.



Es decir, de lavado de manos, de estornudar correctamente, de usar cubrebocas, careta y guantes, además de respetar la llamada sana distancia, de tal forma que aún no se explica cómo llegó a infectarse de coronavirus, que como todo mundo sabe, ha cobrado la vida de más de 43 mil personas en todo el país, por supuesto, incluyendo Guerrero, y el municipio que gobierna.



’Sí tengo Covid; me lo confirmaron este sábado pasado por la tarde-noche. Me mandaron hacer la prueba porque no había mejoría en un tratamiento que estaba llevando por unas lesiones severas que me detectaron en el estómago hace un par de semanas (…) Dios está conmigo, eso es verdad. Dios está con ustedes también, es verdad, pero hay que cuidarse, no dejarle a Dios lo que nos corresponde hacer por nosotros mismos.



’Soy mujer de fe, y como dice el dicho, hierba mala nunca muere.



’El trabajo sigue igual; este Ayuntamiento (el de Tixtla) no se detiene. Todo lo pendiente se está entregando; todos mis compañeros están haciendo lo propio y yo estoy pendiente de todo, y desde aquí les abrazo virtualmente y les deseo las más bonitas bendiciones para sus vidas’, escribió en su muro de Facebook.



Hay que decirlo, el virus de referencia, también conocido como Covid-19, es uno de los más contagiosos de cuantos han existido, de ahí el que su propagación se multiplique, mayormente entre quienes no contemplan las medidas de prevención. Su contagio también se potencializa en virtud de que hay quienes no presentan los síntomas del coronavirus, por lo que su peligrosidad es mayor.



Ciertamente, hay que puntualizarlo, hay quienes, como la alcaldesa de Tixtla, toman todas las medidas de prevención para evitar el contagio, y sin embargo, se enferman. Alcaraz Sosa, como muchos alcaldes, como muchas autoridades, no solo se cuidan, sino que ponen el ejemplo a la población. Y sin embargo, inexplicablemente se contagian. Ahí está también el ejemplo del gobernador Héctor Astudillo Flores.



Se entiende por supuesto, que es porque están en constante contacto con la población, incluso en estos tiempos de pandemia, cuando si bien se recomienda estar en confinamiento, las autoridades, como lo son los presidentes municipales, y por supuesto el gobernador del estado, tienen que estar al pendiente de lo que requieren sus gobernados.



Por cierto, no es nuevo decir que la Erika Alcaraz Sosa, como muchos alcaldes del estado, desde el inicio de la pandemia se puso al frente de las acciones para prevenir el contagio del coronavirus, y al igual que los ediles varones, le ha robado horas al sueño para estar al pendiente de lo que pasa en la cabecera municipal y en las comunidades de Tixtla.



En consecuencia, sin mezquindades debe reconocerse el papel de la alcaldesa tixtleca, como también la de Eduardo Neri, Natividad López González y la de Acapulco, Adela Román Ocampo, quienes, como se dice coloquialmente, se han puesto las pilas durante la pandemia.



No por nada se dice que además de excelentes administradoras, las mujeres también son buenas gobernantes. Además, están obligadas a hacerlo, pues son la punta de lanza del empoderamiento de las mujeres.



En fin. Si bien Alcaraz Sosa está luchando contra el Covid-19, el Ayuntamiento que encabeza trabaja para cumplir sus instrucciones. El gobierno de Tixtla avanza, tanto en la obra pública como en la social. Los tiempos así lo exigen.



Lo bueno de todo es que, como bien dice, mala hierba nunca muere. Jejejé.



Comentarios: [email protected]