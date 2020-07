Tlahuelilpan no escarmienta: reportan nueva fuga en San Primitivo, lugar de la tragedia

Huachicoleros de Tlahuelilpan no escarmientan y provocaron una nueva fuga de combustible que mantuvo a los pobladores de la región en alerta durante la madrugada de este lunes; la misma fue controlada y no hubo necesidad de desalojar a nadie, si bien los vecinos se quejan de mareos por el olor.



Aunque aún no se emite ficha oficial al respecto, pobladores de San Primitivo, lugar donde hace 18 meses hubo una explosión de combustible de una toma clandestina que cobró la vida a 137 personas reportaron un ’intenso olor a combustible’.



Señalaron que aunque intentaron comunicarse con las autoridades locales, no fue sino hasta que llamaron al 911 que fueron atendidos.



Minutos después, alrededor de las 2 de la madrugada, Protección Civil informó que la fuga ya se encontraba controlada, por lo que fue colocado un cordón perimetral para realizar las pesquisas correspondientes.



Algunas personas abandonaron sus hogares como medida cautelar, pero no hubo un desalojo por parte de las autoridades.



Hace apenas 2 semanas, el 30 de junio, hubo otra fuga de combustible que de igual forma fue controlada.