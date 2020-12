Toda la mayor atención y difusión (Vacuna COVID-19)

Mensaje de Robert F. Kennedy, Jr.



"Para todos mis pacientes: Contra Vacuna



Me gustaría llamar su atención con urgencia sobre cuestiones importantes relacionadas con la próxima vacunación contra el Covid-19. Por primera vez en la historia de la vacunación, las llamadas vacunas de ARNm de última generación intervienen directamente en el material genético del paciente y, por lo tanto, cambian el material genético individual, que representa la manipulación genética, algo que ha sido prohibido y hasta ahora considerado criminal.



Esta intervención. se puede comparar con la de los alimentos manipulados genéticamente, lo cual también es muy controvertido.



Incluso si los medios y los políticos actualmente trivializan el problema e incluso claman sin pensar un nuevo tipo de vacuna para volver a la normalidad, esta vacunación es problemática en términos de salud, moral y ética y también en términos de daño genético que, a diferencia del daño causado por las vacunas anteriores ahora será irreversible e irreparable.



Estimados pacientes, después de una vacuna ARNm sin precedentes, ya no podrán tratar los síntomas de la vacuna de forma complementaria. Tendrán que vivir con las consecuencias, porque ya no se pueden curar simplemente eliminando toxinas del cuerpo humano, así como no puedes curar a una persona con un defecto genético como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, la enfermedad cardíaca genética, hemofilia, fibrosis quística, síndrome de Rett, etc.),

¡porque el defecto genético es para siempre!



Claramente, esto significa: sí un síntoma de vacunación se desarrolla después de una vacunación de ARNm, ni yo ni ningún otro terapeuta pueden ayudarlo, porque el daño causado por la vacunación será genéticamente irreversible.



En mi opinión, estas nuevas vacunas representan un crimen contra la humanidad que nunca se ha cometido en una forma tan grande en la historia.



Como dijo el Dr. Wolfgang Wodarg, un médico experimentado: en realidad, ¡esta "vacuna prometedora" para la gran mayoría de las personas en realidad está prohibida porque es manipulación genética!".

La vacuna, desarrollada y respaldada por Anthony Fauci y financiada por Bill Gates, utilizó tecnología experimental de ARNm. Tres de los 15 conejillos de indias humanos (20%) experimentaron un "evento adverso grave".



Nota: El ARN mensajero o ARNm es el ácido ribonucleico que transfiere el código genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, es decir, el que determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína.



Recurso: Robert F. Kennedy, Jr. (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Robert_F._Kennedy_Jr.)

Vacuna COVID = DAÑO GENÉTICO IRREVERSIBLE - UN CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD.



ACLARACION PARA QUE NO SE ENGAÑE MAS A LA POBLACION:

¿EXISTE O NO, EL CORONAVIRUS?

- ACLARACIÓN PARA LOS CONFUNDIDOS:



1. EL VIRUS EXISTE? Si, igual que muchos más virus



2. TIENE CURA? Si, si usas las medicinas apropiadas y no dejas tu salud en manos de los sistemas de salud corruptos, mercantiles



3. HAY MÉDICOS BUENOS? Si y muchos, unos están actuando en bajo perfil dando tratamientos adecuados, otros han sido más valientes y hay muchísimos videos en las redes que hablan de estos tratamientos y ya muchos han sido amenazados, descalificados o silenciados.



4. HAY CIENTÍFICOS INVESTIGANDO? Si y hay un gremio a nivel mundial convocado y convocando a más médicos y científicos denominados Médicos y Científicos por la verdad, para poner al descubierto la falsedad del manejo que le han dado al tema del bicho.



5. ES UNA PANDEMIA? No. La OMS cambió el término referente a pandemia antes de que saliera el bicho para poderle dar término de pandemia.



6. ES CONTAGIOSO? Si igual que toda gripe.



7. SI ME DA EL VIRUS QUIERE DECIR QUE ME VOY A MORIR? No.

Si te dan síntomas solo tienes que tomar desde el primer día la medicina apropiada (subir sistema inmune, tomar CDS, antiinflamatorios o antigripales) comer frutas y verduras para alcalinizar el sistema y sanarte en casa.



8. SE PUEDE PREVENIR?

Si, siendo aseado como has debido ser siempre y manteniendo un sistema inmune alto, también tienes: Ozonoterapia, Dióxido de Cloro (CDS) con el protocolo preventivo



9. SON CIERTAS LAS CIFRAS DE CONTAGIADOS Y MUERTOS POR EL VIRUS? No. En USA se descubrió que toda cifra dada sería en realidad el 10% de esa cifra debido a que han hecho pasar casos de muertos de otras enfermedades por el virus y las pruebas PCR no son confiables, dan hasta el 80% de falsos positivos.



10. LOS ASINTOMÁTICOS SON CASOS REALES DE POSITIVOS?

El ser humano tiene muchos microorganismos y virus en el cuerpo y eso no quiere decir que seas una persona ni enferma ni infecciosa ni que tengas el virus, sin embargo, los virus que supuestamente son "tan agresivos" muestran en pacientes algún síntoma porque el cuerpo lanza alarmas de un intruso (fiebre, dolor de cabeza, vómitos, etc.) y de acuerdo a la teoría de Koch la respuesta es NO.



11. EL VIRUS FUE CREADO? Si, en un laboratorio.



13. CON QUE FIN? Ser la excusa para restringir libertades, cambiar el sistema económico actual por uno más opresivo / esclavizante, atemorizar, obediencia de rebaño ciega.



14. Muchos países forma parte de ese plan malévolo? Si



15. SALDREMOS DE ESTO? Si. Y todos los que ha contribuido a las muertes y al plan del NOM (NUEVO ORDEN MUNDIAL) caerán y pagarán lo que les corresponda asumir.



16. DEBO TENER MIEDO? No. El miedo disminuye tu sistema inmune y te vuelve una persona controlable mentalmente.



17. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORMAN PARTE DEL PLAN? Si.



Los propietarios de todos los medios son los mismos. El cabal controla la industria farmacéutica, la salud, los medios de comunicación y arman todo conforme necesiten, esto se llama control mental.



18. QUE DEBO HACER? Te proteges y si te enfermas ya sabes cómo te curas, en tu casa o con tu medico de confianza, no comprometido con el protocolo de abandono.



19. DEBO VACUNARME? ¡No! No lo necesitas si te mantienes sano. Las vacunas traen químicos, metales pesados y una serie de "bichos" que solo van a afectar y perjudicar más tu salud a medio y largo plazo tanto físico como mentalmente. Es tu cuerpo y es tu derecho decidir sobre él y sobre tu salud física y mental. Confiarías en una vacuna después que ha sido creado un virus para eliminar la humanidad?



20. ESTO ES UNA GUERRA? Si.!

-Y nosotros saldremos victoriosos mantengámonos unidos y despertemos a otras personas dando mucha información.

Copiado... pegado ¡¡¡ Hazlo tú también!!! ’Obligado a taparme pero no a callarme’.