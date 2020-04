Todavía no inicia la contienda y Morena ya regaló 17 municipios en Hidalgo

La política a nivel nacional obligó a Morena a realizar alianzas con partidos parásito que otrora jugaron en su contra para dividir el voto en 2018; con todo y esa traición apenas hace dos años, les ha "regalado" 17 espacios, algunos importantes, a cambio de un mínimo apoyo en municipios donde los guindas bien puede prescindir de ellos.



Los partidos con los que Regeneración Nacional suscribió candidaturas comunes en Hidalgo fueron el Verde Ecologista, Encuentro Social Hidalgo (PESH) y del Trabajo (PT) en 25 municipios de Hidalgo, de los cuales Morena cedió 17.



Incluso, de partidos por los que nadie da un peso ni por ellos ni por sus integrantes, les han permitido que cierren abiertamente a los pocos legisladores que apoyaron la causa morenista como es el caso de Crisóforo Rodríguez Villegas, a quien la dirigente local del partido dice que le negará la candidatura.



LOS REGALITOS QUE ENTREGÓ MORENA



El partido guinda no sólo no tendrá injerencia en los 17 espacios que antes de iniciar la contienda, ya regaló a la oposición, sino que les ha dejado espacios envidiables en lo que supone una negociación malogrado.



Cedió al PT Tlahuelilpan, por ejemplo, un municipio de Alta rentabilidad, pese a que dicho partido los traicionó en 2018 y compitió de forma solitaria -al igual que el PES-, contrario a lo que sucedió en el país, para dividir el voto de oposición en la entidad.



Entregó también los municipios de Progreso de Obregón y Tepetitlán, que son de rentabilidad media, al PT y al PVEM.



Eloxochitlán, Nicolás Flores, Omitlán, Pacula, Tepehuacán de Guerrero y Tlahuiltepa forman parte de los 23 municipios en Hidalgo que deberán ser encabezados por aspirantes étnicos, de los cuales Morena decidió no encabezar alguno en los que competirán en candidatura común.



La lista de municipios es la siguiente: