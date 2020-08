Todavía no inician las campañas y Morena ya perdió 8 municipios: no los inscribió

Todavía no inician las campañas electorales y la representación de Morena en Hidalgo ya entregó a la oposición 8 ayuntamientos: dadas sus limitaciones y su falta de pericia, ni siquiera pudieron inscribir la totalidad de planillas para poder contender, lo que afectaría a las demarcaciones de Atlapexco, Juárez Hidalgo, Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Yahualica.



Lo anterior fue confirmado por el presidente del Consejo Estatal Andrés Caballero Zerón, quien señalo que el representante de su instituto no registró las planillas de algunos municipios, lo cual también se evidenció en el listado que hizo público el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Además de la dirigencia estatal, la responsabilidad recaería en su representante ante el IEEH Alejandro Olvera Mota, esposo de la diputada local Roxana Montealegre Salvador, quien como única responsabilidad tenía la de entregar la documentación que le fue entregada para inscribir a las planillas, pero incluso ese simple acto lo hizo mal.



De acuerdo con los datos publicados por el IEEH, Atlapexco, Juárez Hidalgo, Metztitlán, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero y Yahualica serían los municipios afectados por la irresponsabilidad del funcionario ligado al Grupo Universidad. La población a la que renunciaron representar por no saber solventar el registro asciende a por lo menos 153 mil 577 habitantes según las proyecciones de Conapo.



Aunado a la grave falta cometida por Olvera Mota, el no registro de dichas planillas enturbiará más el proceso electoral, toda vez que tendrían que adecuar las ya inscritas para cumplir tanto con criterios de paridad como de representación de pueblos originarios.



Por si fuera poco, trascendió que algunas de las planillas registradas se encuentran incompletas y que otras observan nombres distintos a los que ganaron el derecho de participar previa insaculación, lo que se sumará a la ola de impugnaciones de diversos morenistas.



Además, existen otros 17 municipios donde a través de la figura de Candidatura Común, cuyo antecedente fue una solicitud de Coalición que no prosperó por entregarse a destiempo, Morena entregó a sus aliados dichas demarcaciones a cambio de 8 que el partido guinda encabezaría junto con ellos.



Hasta el momento, no ha habido un posicionamiento oficial sobre las sanciones a las que se haría acreedor el funcionario.



Las planillas que sí inscribieron, pueden consultarse en la liga que otorgó el IEEH: