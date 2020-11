Todo listo para el concierto virtual de AHF México

· El VIH es la pandemia olvidada ante la contingencia que enfrentamos en el mundo, sin embargo, tenemos la responsabilidad de recordar que se puede controlar.



· Sida, la otra pandemia es nuestra forma de comunicar de manera honesta, clara y sencilla que el VIH está presente y no discrimina



Ciudad de México a 27 de noviembre, 2020.- En conferencia de prensa online a través de nuestro programa Punto Sero, integrantes del equipo y talento de AHF México adelantaron detalles sobre el concierto Mantén La Promesa #sidalaotrapandemia que se realizará de manera virtual el próximo 28 de noviembre a partir de las 6:00 p.m. en el marco del Día mundial del sida.



Nicole Finkelstein, directora en AHF México recordó la historia de los conciertos ¨Mantén la promesa¨ que la organización internacional presenta en nuestro país desde el 2016, como fórmula para recordar a quienes influyen en la agenda pública de salud que el VIH no discrimina, además de comunicar a través del lenguaje universal de la música que la solución para la erradicación del sida necesita de un apoyo multidisciplinario donde tanto sociedad, gobierno y organizaciones nos involucremos ¨además, si escuchamos un mensaje de prevención desde alguien que admiramos es mucho más sencillo que lo tomemos como nuestro¨.



¨En este 2020 el VIH es la pandemia olvidada ante la contingencia que enfrentamos en el mundo, sin embargo, tenemos la responsabilidad de recordar que se puede controlar con conciencia social e información especializada. Es un trabajo integral que puede resultar en una generación libre de sida para el 2030 tal como marcan nuestros objetivos¨.



Para el cantautor colombiano Esteman el integrarse a este proyecto es dar sentido especial a su música, en este concierto sus cinco canciones pretenden conectar directamente con la gente que necesita aprender y sentirse integrada, ¨aprovechando que ahora no tenemos fronteras físicas nuestro mensaje puede llegar cada vez más lejos gracias a las tecnologías¨.



¨Saber que la información y la higiene sexual en todo sentido es importante a pesar del paso generacional y aún sobre los adelantos médicos debemos recordar lo elemental, como el uso correcto del condón. Uno de los aprendizajes que se comparten en cada concierto Mantén la promesa y que ahora aplican perfectamente para concientizar incluso, aplica en materia de COVID¨ enfatizó el músico Juan Manuel Torreblanca.



Para Valeria Vera, actriz, cantante y socia productora de Casa Luz INC crear, participar y proponer contenido para cuatro horas de programa es una labor con mucho sentido ¨desde Diez siempre juntos acompañaremos con nuestra propuesta musical década a década el trabajo en torno al VIH, y desde Casa Luz INC trabajamos en proyectos con causa, problemáticas que necesitan ser visibles y el sida es la otra pandemia que nos obliga a concientizar¨.



¨Fueron tres meses de trabajo donde aprendimos desde la forma correcta de hablar en materia VIH y sida, la consecuencia de hacerlo incorrectamente por eso de la discriminación y el estigma, hasta el respeto bien aplicado, no sabemos quién vive con VIH en nuestro entorno y decir algo sin pensar puede dañar a quien está a nuestro lado, el especial Sida, la otra pandemia es nuestra forma de comunicar de manera honesta, clara y sencilla que el VIH esta presente y se puede controlar ¨



¡A lo largo de cuatro horas de programa desfilarán artistas, aliados, activistas y expertos como Miranda!, Esteman, Juan Manuel Torreblanca, Diez Siempre Juntos, Isabel Lascuráin, Erik Hayser, Alan Estrada, Michelle Rodríguez, Ophelia Pastrana, Tefy Ortiz, Pilar Boliver, Charlie Cordero, Alaín Pinzón, Silvia Carmona, Henri Donnadieu, Johnny Carmona, Ángel Candia, Dr. Otto Tavera, Dra. Alicia Piñeirua, Dr. Mario Gómez, Dra. Brenda Crabtree, Jaime Morales, Andrea Luna y más….



¨Never in the history¨ marcará el arranque del especial Mantén la promesa, Sida: la otra pandemia que podrás disfrutar y consumir a partir de las 18 horas a través de Capital 21, en su canal 21.1 también en las redes de AHF México y la serie de aliados que se están sumando día a día, al momento son 15 ¨es nuestra propuesta que puede replicarse en la actual situación dentro de la contingencia por COVID, ya que solo necesitamos informar y respetar para acabar con el virus¨ aseguró Nicole Finkelstein.



Además, reiteró la invitación a organizaciones y personas en México y el mundo, a utilizar la consigna ’Sida: la otra pandemia’, a hacer uso de los logotipos y hashtags de la campaña para difundir con fuerza el mensaje de prevención, detección oportuna y tratamiento inmediato del VIH