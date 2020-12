Todos los mexicanos peligran ante COVID, no hay inmunes

De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) indicó que el 25% de la población mexicana ha estado expuesta al virus SARS-CoV-2 y presenta anticuerpos contra la COVID-19.



’El 25% de los positivos representan alrededor de 31 millones de personas y muestra una gran velocidad de propagación y que una gran proporción no presentan síntomas’, aseveró el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Ángel Rivera Dommarco.



Del total de personas expuestas al virus, sólo el 20% presentó síntomas compatibles con el virus, mientras que el 70% restante no presentó síntomas.



Sin embargo, aclaró que la gran mayoría de los mexicanos están vulnerables a la infección.



’El 75% de los mexicanos no tenemos inmunidad contra COVID, equivalente casi a 100 millones de personas, de modo que no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia’, pidió.



El doctor Rivera Dommarco agregó que del total de personas expuestas, 26.1 % son hombres y 23.6% mujeres.



Las edades con mayor presencia de anticuerpos van de los 20 a los 39 años, con el 27.3%; seguido por el rango de 40 a 59 años, con el 26.3; y de 0 19 años, con el 24 %.



Mientras por escolaridad, la mayor presencia de anticuerpos se ubica en quienes estudiaron hasta nivel secundaria, con el 27.3 por ciento.



Rivera Dommarco destacó que la menor presencia de anticuerpos en personas de 60 y más, que se ubica en el 18.7 por ciento, podría deberse a que ’se cuidaron más, permanecerán más en casa y tomaron muchas de las medidas que se están promoviendo’.



De acuerdo con el director del Instituto Nacional de Salud Pública, uno de los objetivos principales de la ENSANUT fue estimar la proporción de la población que tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en el país.



En este sentido, detalló que 12 mil viviendas fueron seleccionadas, de las que 9 mil 400 hogares participaron entre agosto y noviembre de este año.



Acotó que hasta el momento los resultados son preliminares, por lo que se han analizado 7 mil 098 muestras, que representan el 74.4 por ciento del total.



Las muestras fueron obtenidas tras selecciona 6 mililitros de sangre, mediante punción venosa en antebrazo de niños, adolescentes y adultos; la muestra se centrifugó en campo para obtener suero y posteriormente se congeló en un tanque con nitrógeno hasta su entrega en el laboratorio.



Puntualizó que los anticuerpos se midieron mediante la metodología Elisa, con el fin de busca detectar los anticuerpos IgC para SARS-CoV-2, así como proteína N y proteína S.



Finalmente, el funcionario llamó a evitar fiestas y a continuar con los cuidados, ya que ’la epidemia va a terminar en un momento, pero todavía quedan varios meses en los que vamos a tener que seguir cuidándonos’. Con información de SIN EMBARGO