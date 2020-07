Todos los programas del Bienestar están blindados contra la corrupción: Pablo Amílcar Sandoval

Tras asegurar que no hay precedentes históricos en los apoyos federales que se han entregado en Guerrero, el delegado Federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros afirmó que todos los programas del Bienestar están blindados para evitar actos de corrupción y que sean utilizados con fines electorales.



En entrevista, el funcionario federal precisó que desde el primero de julio iniciaron los pagos de 4 meses a los beneficiarios del programa de Adultos Mayores y de Personas con Discapacidad, que son alrededor de 290 mil, que representa una cifra histórica de inversión de mil 534 millones de pesos.



"Es algo increíble lo que está pasando, los recursos que están llegando al estado no tienen precedentes históricos, el presidente López Obrador ha dicho que Guerrero es prioritario para nuestro gobierno porque requiere una atención especial por los problemas de pobreza y atraso que hemos tenido, pero ahora tenemos una atención muy buena y en las zonas con más atraso, las zonas indígenas, las zonas más atrasadas del estado, las de menos desarrollo", apuntó.



Indicó que se está integrando el padrón del programa de Madres y Padres trabajadores, que se sumaría a los ya puestos en marcha como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, las Tandas del Bienestar, los Créditos a la Palabra, los cuales también ya se están pagando para apoyar a las familias frente a la pandemia por Covid-19.



Asimismo, dio a conocer que se han atendido a más de 272 mil pequeños productores con el Programa Nacional de Fertilizante Gratuito, cuyo insumo se entrega de manera directa a los campesinos y no a los intermediarios como se hacía en el pasado.



"Lo que estamos haciendo es un manejo muy transparente primero en los programas, antes, en tiempo electoral soltaban miles de regalos, planchas, licadoras, cerdos, regalaban de todo, aquí no, aquí se dispersan los recursos desde el primer dia de gobierno siendo y aplicando una gran austeridad, no estamos pensando en una elección, lo que hacían los neoliberales es que focalizaban donde iban a ganar, nosotros nestamos apoyando a todos, no hay distingos", afirmó.