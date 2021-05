¡Todos son culpables!

La austeridad no mató a 25 personas

Sólo hay dos caminos para salvar a los cachorros de la Cuarta Transformación de una debacle en los procesos electorales del próximo 6 de junio: tener los peritajes en los cuales hablen que no hubo negligencia en la atención de las alertas que desde hace más de 3 años se hicieron sobre el deterioro de las instalaciones de ese servicio y, la inmediata, que se corran de sus pues a funcionarios de la actual administración, de primera línea que tuvieron que ver con todo el proceso desde la licitación hasta el desplome de la trabe.

El incidente del desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro, debe dar como resultado ’culpables’. No inventados, por que el final de cuentas se conocerá la mentira y sería desastroso para el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, quien perdería también la oportunidad de ser presidenciable, por Morena.

Se toman su tiempo. Saben que entre más se tarden, el costo electoral, en el proceso del próximo 6 de junio será muy elevado para el partido en el poder.

El problema es que son precisamente los morenistas, antes en el PRD, quienes manejaron el proceso de licitación, construcción y puesta en operación de la llamada Línea Dorada.

Marcelo Ebrard, jefe de gobierno durante el proceso mencionado y ahora canciller y precandidato con grandes posibilidades de suceder a Andrés Manuel López Obrador; Mario Delgado, quien fuera secretario de Finanzas de Ebrard, responsable de las licitaciones, y actual presidente de Morena, el partido en el poder. A ello, se suman los asesores en construcción de AMLO, así como empresas que siguieron desde el 2000 a López Obrador, en le construcción de infraestructura urbana y cuyas obras, están en el abandono.

Pero, destaca Claudia Sheinbaum, Jefa actual de Gobierno de la CDMX. Ella, así como la directora del Metro, Florencia Serranía, tienen la responsabilidad de la seguridad de los 4 millones de mexicanos que a diario viajan en ese sistema de transporte.

Esto se agrava cuando los hospitales públicos, que los mexicanos pagamos con nuestros impuestos, le piden insumos para operar a las víctimas del ’Metrazo’. Eso es ser vil.

Unos, por omisión, otros por burócratas tacaños que prefieren desviar a política el dinero para el mantenimiento de instalaciones públicas, todos tienen responsabilidad. Ah, y faltan los constructores. La lista de ’presuntos responsables’ de este incidente, en el que murieron 25 personas, es extensa, por lo que se convertiría una crisis de credibilidad, lo que lo llevaría a solo 30 días de los comicios, a su ’Atocha’, como ocurrió a la derecha española en el 11 de marzo del 2004. Claro, guardando las proporciones.

En ese atentado por AlQaeda, murieron 192 personas y conmovió a toda España. Fue una semana antes de las elecciones. Allá, tomó de sorpresa a una comunidad que se sentía alejada de los problemas.

Acá, a unos días de los comicios, le pega a los más pobres. No por ser 25 muertos, deja de ser importante y de implicaciones políticas. En España perdió el Partido Popular, la derecha, el poder y llegaron los del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero, quienes fueron tomados por sorpresa, ya que estaban resignados a perder.

Los saben los verdaderos estrategas políticos de Morena y eso les da insomnio.

TIJUANA NO SE EXPROPIA

El pasado fin de semana cientos de personas, al grito de ’Tijuana no se expropia’ y ’Respeto a la propiedad privada’, se manifestaron frente al Club Campestre de esa ciudad para protestar contra la pretendida idea del gobernador de Morena, Jaime Bonilla Valdez, de expropiar dicho inmueble.

Jóvenes, mujeres y hombre que portaban camisetas blancas, señalaron que esta acción violenta la propiedad privada y afecta el clima de los negocios y las inversiones en Baja California.

Demandaron respeto al estado de derecho y que se mantenga como está el principal pulmón de la metrópoli fronteriza.

El candidato del Partido Encuentro Solidario Jorge Hank Rhon, tomó como bandera la oposición a la expropiación este predio por rencillas personales con el anterior edil tijuanense, ambos del mismo partido. Y adelantó que, de ganar las elecciones del próximo seis de junio, dará certidumbre jurídica a las inversiones nacionales e internacionales y promoverá la creación de fuentes de trabajo. Un empresario amigo de los emprendedores e inversionistas.

AZTECA 1

Sandra Smester se suma como Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de Azteca Uno. Con este nombramiento, Benjamín Salinas Sada, líder de esta cadena televisiva, reconoce la labor de Sandra y perfila a TV Azteca como la casa de los mejores contenidos durante los próximos años.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SOFTYS

Como parte del Softys Innovation Week 2021, la empresa Softys, matriz de Elite México, empresa dedicada al desarrollo de productos de higiene y cuidado personal con las marcas como Elite, Premier, SoftDreams, Babysec y Cotidian, enfocó su visión en el factor innovación como palanca para desarrollar la estrategia de negocio de la compañía, particularmente, después de haber experimentado un año cuyo principal reto ha sido superar los obstáculos provocados por la pandemia de CIVID que ha aquejado a gran parte del mundo. Gonzalo Darraidou, Gerente General de la compañía entiende que la innovación debe nacer desde las cambiantes necesidades y requerimientos de los consumidores y por ello, desde ahí se deben generar productos y servicios que den solución a sus demandas.

