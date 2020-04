Toma Joana Jiménez aplazamiento de Juegos Olímpicos como una oportunidad para continuar su preparación deportiva

• Mantiene contacto con sus compañeras de equipo para realizar trabajo coordinado.



Zinacantepec, Estado de México, .- Luego del anuncio del aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 debido a las medidas de prevención del COVID-19, la nadadora artística del Estado de México, Joana Betzabé Jiménez García está tranquila, pues señaló que es una oportunidad para continuar con su preparación y llegar de la mejor manera cuando estén las condiciones de realizarse dicha justa deportiva.



Para la deportista del Estado de México lo importante es resguardar la integridad de la familia olímpica internacional y no se refiere solamente a los deportistas, sino también a entrenadores, voluntarios, familiares, patrocinadores, afición en general.



’En el primer momento que supe del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio me impacté con la noticia, fue un shock saber que ya se había tomado la decisión de aplazarlos, aún no sabemos cuánto tiempo si un año completo o 10 meses, eso lo vamos a saber dentro de un mes, creo que es la decisión más responsable’, afirmó Jiménez García.



En el plano personal la nadadora puntualizó que ’lo tomamos con mucha responsabilidad, nosotras seguimos trabajando para llegar de la mejor manera posible a Juegos Olímpicos, porque si lo hubieran dejado en de la misma fecha, yo creo que hubiéramos llegado en un 60 o 50 por ciento de nuestro rendimiento y no en las mejores condiciones’.



Joana indicó que para la natación artística y en general para las actividades acuáticas es muy complicado dejar de entrenar aunque sea poco tiempo, por lo que a pesar de no tener a su disposición las albercas, ya tiene estrategias para intentar perder lo menos posible en esta contingencia.



’En deporte acuático es muy difícil, con una semana que dejemos de nadar es como si dejáramos de nadar un año, pero obviamente lo que tenemos en cuenta es que no son vacaciones, como después de una temporada de desconectarse y no hablar con sus compañeras, ahorita lo que queremos es mantenernos en contacto estar muy cercanas, hacemos videollamadas para marcar todas en conjunto, tocar temas de flexibilidad, nuestro preparador físico nos manda entrenamientos con ligas, que es el material con el que todas tenemos en casa’, declaró.



Finalmente la deportista pidió a la gente tomar en serio las medidas sanitarias, manteniéndose dentro de sus hogares, para evitar los contagios de COVID-19, recordando que en casa hay diferentes actividades que se pueden desarrollar, como leer o ver alguna película.