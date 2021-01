Toma protesta de manera virtual el diputado federal por el XXV distrito, Silvestre Lopez Cornejo

Chimalhuacan, Mex.- de manera virtual en días pasados le fue tomada la protesta de ley por la Presidenta de la Mesa Directiva de la Camara de Diputados de la LX1V Legislatura, Dulce María Riancho, al ahora diputado federal por el XXV distrito, Silvestre López Cornejo, evento oficial que se realizó en las oficinas del mismo legislador en la Cabecera Municipal de Chimalhuacan.

Luego de haber cumplido de la toma de protesta, Silvestre López dijo a este portal de noticias, ’recibo el cargo respetando el sensible fallecimiento del ex diputado federal Delfino López Aparicio de quien hasta días antes figuraba yo en calidad de suplente quien fue víctima de la pandemia razón por la cual asumo la responsabilidad como propietario.

Agrego a la entrevista, que aunque le quedan 7 o 8 meses de concluir esta gestión aun todavía se puede hacer mucho por el distrito XXV.

Señalo que es de sumo interés abanderar la problemática de Chimalhuacan como es la situación de la tenencia de la tierra, el agua potable, líquido vital que considera se está haciendo un terrible saqueo oficial, el transporte público que funciona de manera irregular, la situación de los trabajadores que cada vez es más mermado su posibilidad de tener lo que hace más difícil que les alcance para los insumos más apremiantes.

Externo, ’yo no quiero que me vean como un diputado dedicado solo para repartir cemento, varilla, para dar dadivas, para dar despensas, yo creo que debemos de dejar atrás esa visión que existe porque todo eso no lleva a nada bueno’.

Y expuso que el estado mexicano se conforma por tres poderes el ejecutivo, legislativo y judicial que cada uno tiene sus funciones, ’a mí el que me corresponde es legislar hacer leyes para desde ahí apoyar al presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, mediante las iniciativas que mande el ejecutivo legislativo para ofrecer ese apoyo’, porque tarde que temprano esos beneficios serán para toda la nación, sin distinción ninguna, situación que otros partidos que cuentan con legisladores solo sirven a los intereses de grupo.

Añadió que a diferencia de esos diputados de otras corrientes políticas, los de MORENA tienden a trabajar de forma plural tal y como se hace con los programas sociales que llegan a todas las clases sin distinción alguna, y no solo a un solo sector donde tengan ciertas características de un solo partido.

Sostuvo que en el corto tiempo que le queda en la Camara de diputados se esforzara a lo máximo para que todos los rubros antes mencionados se concreten y así satisfacer las necesidades de los que menos tienen, recordando que Chimalhuacan es de los municipios más pobres que ha sufrido mucho en el desabasto, por lo que una despensa que reciba que tanto le puede durar a una persona, ’es solo un mejoral dentro de un enfermedad crónica, por eso es que desde la Camara he de trabajar para buscar acabar con ese fenómeno de miseria bajo el lema ’no mentir’ ’no robar’ y no ’traicionar’. que como nativo de este lugar he de realizar hasta el ultimo dia.

Silvestre López al hablar de su desarrollo como nativo de Chimalhuacan, dijo haber estudiado en la escuela primaria, José María Morelos en donde curso hasta el quinto grado, y fue en la escuela Nezahualcóyotl en donde termino la primaria y secundaria, el bachillerato lo realizo en la escuela Miguel Hidalgo del Municipio de Los Reyes, La Paz.

Para posteriormente hacer su examen de admisión en la UNAM en el estadio Azteca pero por el área geográfica termino la carrera de licenciatura en La Facultad de Estudios Superiores (FES ARAGON).

Por último, el diputado Silvestre López, hablo de otros temas importantes que a lo largo de su carrera politica a tenido que enfrentar, pero de ello hablaremos mas adelante