Toman alcaldía de Tepehuacán cientos de inconformes; acusan fraude electoral

En Tepehuacán de Guerrero, Hgo., tierra de la secretaria general del PRI Alma Carolina Viggiano Austria, el ambiente está caliente, toda vez que tras la contienda electoral celebrada en octubre pasado aún no se ha superado y cientos de manifestantes tienen ocupada la alcaldía amenazando con no dejar que José Juan Viggiano, hermano de Carolina, rinda protesta.



Fue la tarde de ayer que se informó que unas 500 personas tomaron la presidencia municipal.



Pese a la naturaleza de la acción, no hubo confrontaciones con el Concejo Municipal ni con alguna otra autoridad, por lo que los manifestantes permanecerán en las instalaciones hasta que se impida la toma de protesta de quien aseguran, mediante fraudes fue que los venció en urnas con sólo 29 votos de diferencia.





Pese a las irregularidades señaladas durante la elección, especialmente en el cómputo de actas, las autoridades que han analizado los recursos de impugnación han dado la razón al candidato del PRI, aunque ello no ha calmado el ánimo de los pobladores, quienes incluso, en todo Hidalgo, son los que mayor número de personas han congregado en las calles para denunciar el presunto fraude electoral y se han opuesto a que el candidato del PRI rinda protesta.