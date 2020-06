Toman protesta delegados del PAN en el Edomex

· Buscarán la unidad panista para fortalecer las candidaturas para alcaldes y legisladores federales y locales.



· Destaca Enrique Vargas del Villar como delegado en Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza



Con un partido unido, fuerte, vigoroso, competitivo con los perfiles de sus mejores hombres y mujeres como candidatos al proceso electoral del 2021, Jorge Inzunza, presidente del PAN en el Estado de México, dio a conocer a los 20 delegados de las 20 regiones que el Comité Estatal dividió la entidad con la finalidad de llevar el diálogo, la unidad, la fuerza de sus contendientes para recuperar el Corredor Azul, gobernar a la mayor parte de la población mexiquense y ganar curules federales y locales para quitar la mayoría a Morena.



El grupo de delegados encabezado por Enrique Vargas del Villar, alcalde de Huixquilucan y de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN (ANAC), está integrado por alcaldes, alcaldesas, ex presidentes municipales, ex jefes estatales, legisladores, ex regidores y consejeros estatales.



En una reunión virtual llamada ’365 Días de Recuperar el Estado de México’, en la que participaron más de 500 líderes panistas, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés tomó la protesta a los 20 delegados y señaló:



’El peso electoral del Estado de México es enorme en el país. Estamos construyendo. Les pido que todos quepamos. Hagamos un esfuerzo para que la unidad se traduzca en buscar un espacio, un lugar para que todos podamos participar. Sí hacemos lo necesario, con buenos candidatos a alcaldes se ganarán diputaciones federales y locales. El PAN gobierna bien y para todos. Si hay un buen 2021, el sueño del 2023 se puede cristalizar y pintar el Estado de México de azul porque significa un modelo de gobierno’.



A los delegados les dijo que su misión es: ’Escuchar y atender a todos los liderazgos de las regiones y las mujeres se busque la rentabilidad para el mejor resultado electoral para los próximos servidores de gobierno y la unidad’.



Por su parte, Jorge Inzunza señaló que los delegados saben construir en el PAN. Saldrán a todos los rincones del Estado de México para buscar el diálogo, la unidad y sacar los procesos para tener un PAN fuerte, sólido en campaña. El PAN gobierna mejor y con orgullo decimos que tenemos al mejor alcalde calificado en el país, Enrique Vargas del Villar.



En la reunión participaron como oradores Vargas del Villar, Laura Angélica Rojas, presidenta de la Cámara Federal de Diputados; José Luis Castro Chimal, alcalde de Huehuetoca y coordinador de alcaldes del PAN en la entidad; Anuar Azar Figueroa, coordinador de diputados y Héctor Larios, secretario general del CEN.



La lista es la siguiente:



Región 1, Jorge Espinosa Arciniega.



Región 2, Leticia Zepeda Martínez.



Región 3, José Antonio García García.



Región 4, Francisco Rodríguez Posadas.



Región 4A, Juan Antonio Pérez Quintero.



Región 5. Anuar Azar Figueroa.



Región 6, Óscar Hernández Meza.



Región 7 Renné Rodríguez Yañez.



Región 8, Evelin Mayén González.



Región 9, Anuar Azar Figueroa.



Región 10, Enrique Vargas del Villar.



Región 11, Javier Olivares Chávez.



Región 12, Enrique Vargas del Villar.



Región 13, Brenda Escamilla Sámano.



Región 14, Francisco Gárate Chapa.



Región 15, Miriam Escalona Piña.



Región 16, Daniel Para Ángeles.



Región 17, Erick Ruiz Medina.



Región 18, Héctor Quezada Quezada.



Región 19, Gabino Jasso Aguirre.



Región 20, Alejandro Cenovito Flores Jiménez.



Región 20 A, Alejandro Martínez Higuera.