Unos 30 empleados de la planta aceitera Agroindustrias del Sur ubicada en el municipio de Benito Juárez, esta mañana de martes llevaron a cabo la toma pacífica de las instalaciones de este Organismo Público Descentralizado, exigen a las autoridades estatales el pago de sus quincenas atrasadas, además del pago del aguinaldo.



Jazmín Gervasio Cruz, habló a nombre de sus compañeros de labores, dijo que si no les hacen caso los funcionarios estatales van a tomar la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en el punto donde se ubica la planta aceitera.



Colocaron dos mantas en el acceso principal a las oficinas, en éstas escribieron consignas en contra del secretario de Fomento y Desarrollo Económico (Sefodeco), Álvaro Burgos Barrera, quien los lleva puro a base de engaños y no les ha sabido dar una buena respuesta.



La amenaza está latente en estos momentos de días de vacaciones decembrinas, si no les hacen sus pagos de manera puntual este día la vía federal será cerrada.