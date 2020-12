Tomar la cancelación de la pirotecnia como un ’sacrificio por la salud’, sugiere Jacko Badillo

La cancelación del espectáculo de fuegos artificiales, mejor conocido como Gala de Pirotecnia, decretado por el gobernador Héctor Astudillo Flores no solamente para Acapulco sino para todo el estado, debe verse como un sacrificio que tenemos que hacer por la salud, sugirió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla.



Señaló que el virus del Covid-19, causante de la pandemia que ha ocasionado estragos en todo el mundo, no se ha ido, y que aún se resienten sus efectos, ’incluso con muchos de nuestros amigos, compañeros, ciudadanos acapulqueños que desafortunadamente han perdido la vida’.



En ese sentido, hizo un llamado a la población a actuar de manera solidaria y sobre todo responsable; ’hay que hacer ese sacrificio por nuestros hijos, por nosotros mismos, por nuestros seres queridos; sabemos que se acerca la temporada decembrina y que no va a poder ser como otros años, donde muchos de nosotros como empresarios esperamos el cierre de año como un aliciente, como la mejor temporada de nuestro maravilloso y bello puerto de Acapulco, hoy sabemos que no va a ser así, pero hay que tener mucha fe en Dios’.



Jacko Badillo dijo que tenemos que cerrar filas no bajando la guardia y acatando todas las medidas restrictivas y sanitarias, conminar a las demás personas y nosotros mismos predicar con el ejemplo, ’y obviamente a quienes vengan a visitarnos pedirles de manera respetuosa que sean responsables y que disfruten de nuestro bello clima, las playas y la maravillosa gastronomía pero con mucha responsabilidad’.



Subrayó que afortunadamente ’hay más tiempo que vida’, que ’las cosas materiales van y vienen’, y que la cancelación de la Gala de Pirotecnia no debe de desanimarnos, ’hay que levantar el ánimo, insisto, hay que hacer ese sacrificio por la salud, es para evitar aglomeraciones pues hoy nuestra vida corre peligro y tenemos que ser solidarios y responsables como acapulqueños y guerrerenses; recibamos este cierre de año con mucha esperanza y con mucha expectativa de que en el 2021 Acapulco lo va a lograr’, concluyó.