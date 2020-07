Tomás Zerón y su relación con ’El Jess’ en la huasteca

Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, es investigado por su probable participación en la fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa, razón por la cual, se emitió una ficha roja por parte de la Interpol para su aprehensión.



Zerón de Lucio tiene lazos familiares con el líder del cártel de la huasteca Jesús Sierra Zerón, de quien es primo segundo.

El padre de “El Jess”, Ángel S. Vargas (QEPD) es familiar además de Laura Vargas C., esposa del senador hidalguense Miguel A. Osorio C.



Omar Zerón F. tiene como padrino político al legislador Miguel Ángel Osorio C., quien le negó el ayuntamiento para entregarlo a sus otros protegidos, Los Badillo. Es vinculado a Andrés Espinoza Galván, excandidato del PAN que estuviera recluido por secuestrar al hijo de un comerciante en Huejutla.



Zerón de Lucio laboró en Morelos, donde conoció a Eugenio Ímaz G., quien lo presentó con Miguel Ángel Osorio C.



Zerón de Lucio llegó a la PGR por designación del entonces Procurador Jesús Murillo K.



Una vez instalado en la Agencia de Investigación Criminal, sostuvo comunicación con sus parientes (primos en segundo grado) Omar Zerón Flores y El Jess.



Tomás Zerón gusta de los vehículos de lujo. Según La Silla Rota, en su última declaración patrimonial reportó 2.3 millones de pesos en tanto Omar Zerón fue captado en el Congreso de Hidalgo conduciendo una camioneta Porsche de más de un millón de pesos.