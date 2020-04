Toño Gaspar y el operativo ’Rastrillo’

Ante el repunte de contagios de Covid-19 en la capital del estado y el valemadrismo de un sector de la sociedad que se niega a permanecer en sus domicilios, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, decidió actuar en consecuencia.

El pasado viernes, el primer edil capitalino informó que entrarían en vigor medidas más drásticas para reducir contagios por el Covid-19, entre las que se encontraban el detener, trasladar a barandillas y multar a quienes bebieran alcohol en la vía pública.

Y fue la mañana del sábado 25 cuando anunció vía redes sociales la aplicación de un operativo denominado ’Rastrillo’, en el que participarían elementos de la Policía Municipal, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Guardia Nacional, cuyo objetivo es detener a todas aquellas personas que se les sorprendiera consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública.

Gaspar Beltrán adelantó también que a los detenidos se les canalizaría a la barandilla municipal y que tendrían que pagar una multa de 800 pesos, por lo que agregó que no valía la pena violar la cuarentena y que lo mejor era quedarse en casa para no poner en riesgo la salud y cuidar a la familia.

Y sobre advertencia no hay engaño.

A las 19:00 horas aproximadamente, 50 elementos de la Policía Municipal transportados en 10 unidades, 15 efectivos de la Guardia Nacional a bordo de dos vehículos, así como policías estatales y personal de Gobernación municipal, dieron inicio con el operativo ’Rastrillo’ en distintos puntos de Chilpancingo.

Los elementos de Gobernación municipal, al mando del director Daniel Acuña Simón, apercibieron a los dueños de los negocios que estaban en servicio a no vender bebidas alcohólicas.

De los 15 negocios visitados, 3 fueron clausurados y a uno le levantaron un acta de inspección.

El operativo concluyó a las 00:10 horas de este domingo sin incidentes mayores y con la detención de 40 personas (34 hombres y 6 mujeres), quienes fueron trasladados y puestos a disposición ante el juez calificador de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Además, se aseguraron 2 automóviles y una motocicleta, ya que sus conductores se encontraban en estado de ebriedad.

Hubo quienes se inconformaron con la decisión de Antonio Gaspar, sobre todo en las redes sociales. Aunque hubo otros (la mayoría) que no vieron mal el operativo realizado, ya que consideran que la autoridad municipal sí está preocupado en la salud de sus gobernados y que el Covid-19 (coronavirus) no se siga propagando en Chilpancingo.

Desde antes de que se registraran los primeros casos de contagios y fallecimientos por la pandemia del coronavirus, Antonio Gaspar se ha coordinado con los gobiernos estatal y federal para concientizar a la población a que tome las medidas necesarias de higiene y aplicar la sana distancia.

Lamentablemente, hay quienes no acatan las indicaciones de las autoridades y siguen realizando actividades como si nada pasara en su entorno, poniendo en riesgo a su familia y a la gente con quienes se reúnen de manera frecuente.

La tarde de este domingo y a través de un mensaje difundido en las redes sociales, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Ofelio Romualdo Aguilar Carmona, informó que el operativo tuvo cuatro objetivos principales:

1.- invitar a las ciudadanía a que no saliera de sus casas y que en ningún momento se impidió el libre tránsito.

2.- Impedir el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública.

3.- Impedir la aglomeración de personas en la vía pública para evitar más contagios de Covid-19.

3.- Supervisar que todos los establecimientos de bebidas embriagantes cerraran sus puertas a la hora establecida con antelación (20:00 horas).

Asimismo, el jefe policiaco indicó que las multas variaron de acuerdo a la situación económica de las 40 personas detenidas, tal como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política federal. O sea, no se cobraron los 800 pesos que en un inicio dio a conocer el alcalde. De hecho, hubo quienes pagaron 200 y 400 pesos, y el más alto fue de 600 pesos.

A los detenidos (ya en barandilla) se les pidió mantener la sana distancia y se les otorgó un cubre bocas gratuito y gel antibacterial a cada uno. Y adelantó que el operativo ’Rastrillo’ continuará hasta nueva orden.

ENTRE OTRAS COSAS… El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, José Luis Alomía Zegarra, informó que hasta este domingo el país suma 14 mil 677 casos de Covid-19 y mil 351 muertes confirmadas a causa del virus.

Dijo que se acumularon 835 nuevos casos, lo que representa un incremento del 6% respecto de ayer. Los casos activos alcanzan los 4 mil 972, mientras que los sospechosos son 7 mil 612 y las defunciones sospechosas son 86. ¡Zas!

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias