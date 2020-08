Toño, tú ya estás con Dios y me alegra mucho: Arzobispo, Javier Chavolla Ramos

Ciudad de Toluca, Estado de México. 20 de agosto de 2020.-Alrededor del mediodía de hoy, en la Catedral de la Arquidiócesis de Toluca, niños, jóvenes, tíos y sacerdotes del Movimiento Pandillas de la Amistad, celebraron la Santa Eucaristía para despedir las cenizas del Padre Antonio Zamora Pérez.

En este día histórico para la Iglesia Católica mexicana, dijeron a adiós con lágrimas y alegría al sacerdote fundador de los Cursillos de Cristiandad, Onda Juvenil, Jornadas de Vida Cristiana y el Movimiento Pandillas de la Amistad.

Durante la misa de despedida, el primer arzobispo, Javier Chavolla Ramos, recordó al sacerdote como un santo, pues ’Toño siempre se preocupó por los niños y jóvenes de México y de varios países y continentes hasta donde llevaron la Palabra de Dios en voz de los más pequeños’

Hoy los pandillistas de México unidos en oración y en espíritu lloran y dan gracias a Dios por los 87 años de vida que concedió al Padre Zamora ’su vida la dedico con ejemplo y dio a conocer sus mensajes a el amor de un Dios que tiene a la humanidad, de manera especial a los niños.

Zamora siempre fue un sacerdote alegre, dispuesto y abierto a escuchar con paciencia a los niños y jóvenes, a los que también le propuso no mentir, a no hacer lo que no queremos que nos hagan y a ser responsables, además de mostraba siempre en los retiros de vida con los niños el amor de Dios en la naturaleza, el universo y en los humanos.

Al momento de bendecir las cenizas depositadas en una urna blanca en el principal altar de la catedral San José de Nazaret, el primer arzobispo, Javier Chavolla Ramos, aseguró al padre Zamora a no tener miedo en este último viaje a la eternidad ’no temas Toño, Cristo murió por ti y el Señor te protegido toda tu vida pero en el último día te resucitara’.

Al final de la ceremonia Eucarística, la reliquias fueron entregados a niños y jóvenes pandillistas para ser trasladada a las Criptas del Centro Juan Pable II, en Toluca de Lerdo. Aún que el padre Zamora falleció a través de un contagio de Covid-19, cuando visitaba los hospitales para visitar a los enfermos de Covid-19, el obispo aseguro que la muerte no pudo con él ’fue Dios quién se los llevo’.

Finalmente el fundador del Movimiento Pandillas de la Amistad, quién en varias ocasiones estuvo en Taxco con los niños, se dijo que el padre Antonio Zamora Pérez fue un gran amigo, un papá, un consejero, confidente, maestro, compañero, padrino y un santo; ’por sus frutos lo conocerás’.