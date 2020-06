Tormentas tropicales golpean a Pemex: cierra producción durante 10 días

Las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que azotan al sureste de México obligaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) a cerrar su producción petrolera durante 10 días entre mayo y junio de 2020.



’Nos obligaron a cerrar la producción en poco más de 1.6 millones de barriles, esta producción esperamos recuperarla en las próximas semanas’, reveló el director general de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero Oropeza, durante un discurso sobre los trabajos de la refinería de Dos Bocas.



El ingeniero agrónomo detalló que esta medida no se presentaba desde 1995 con los huracanes Opal y Roxana, cuando la compañía petrolera cerró su producción durante ocho días.



Romero Oropeza también reveló que, durante la crisis de precios de abril, cuando la mezcla mexicana de exportación registró precios negativos, la compañía decidió no vender petróleo.



’En esos días en que los precios estuvieron más bajos y eran negativos, nosotros no vendimos petróleo, aguantamos unos días, y logramos precios positivos, pero el promedio nos afectó’, admitió.



El pasado 20 de abril, el petróleo mexicano cayó a -2.37 dólares por barril, un retroceso de 116%, su peor nivel histórico.



También mencionó que se cumplió al 100% con el recorte pactado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) de 100,000 barriles diarios durante mayo.



En medio de una fuerte lluvia en las obras de la nueva refinería, el CEO de la petrolera mexicana dijo que su idea es aprovechar la crisis internacional para emerger como una empresa más eficiente y ágil con el fin de eliminar prácticas de corrupción.



Forbes