Torneo Madden Challenger México 2020



Inicia inscripciones semanales



Este año participan personalidades del mundo deportivo que disfrutan de este videojuego



NFL México invita a todos los aficionados del futbol americano y de los videojuegos a ser parte de la experiencia de Madden Challenger México 2020, el Torneo online de Madden NFL 21, que se realizará durante los siguientes fines de semana. El periodo de inscripción se inició el 11 de noviembre en la página www.maddenchallenger.com.mx



El desarrollo de las eliminatorias semanales da la opción para que aquellos gamers que no se inscribieron en tiempo y forma, lo puedan hacer para la siguiente semana, o si perdieron, tengan una nueva oportunidad y así puedan sumar más puntos dentro del ranking nacional. Estas opciones son para jugadores que participen tanto en XBOX como en PlayStation™.



De todas estas semanas de eliminación saldrán los 32 participantes finales, 16 por cada consola para demostrar sus habilidades rumbo a las finales que se jugarán también on line el sábado 19 de diciembre de 2020, el cual se transmitirá desde YouTube.com/MaximoAvance.



Este año participarán varias personalidades del mundo deportivo, del espectáculo, cronistas deportivos e influencers, que disfrutan de este videojuego, como el Abogado Pateador, Pablo de Rubens, Franky Mostro, Memo Schultz, Eitan Benezra, Ramiro Pruneda, Alfredo Tame, por mencionar algunos de los conocedores de este videojuego de la NFL.



Los ganadores del torneo Madden Challenger México 2020, uno de cada consola, obtendrán grandes premios por más de 150 mil pesos que incluyen consolas para seguir jugando Madden, así como Gift Cards para intercambiar por productos de NFL en Dicass.com.mx.



Zucaritas® será nuevamente patrocinador del torneo Madden Challenger México. Zucaritas® es una marca comprometida con la promoción del deporte, además de la actividad física en niños y jóvenes como parte de un estilo de vida saludable. Desde 2015, a través de su plataforma de comunicación Zucaritas FreeStripe®, ha propuesto una forma innovadora de practicar el deporte combinando energía, disciplina y diversión a su manera (freestyle); primero con el Futbol Soccer, después con el Basquetbol y ahora con Futbol Americano y Tochito.



Zucaritas® se enorgullece de compartir la experiencia Freestripe® a través de Madden Challenger México; tecnología y realidad crearán una experiencia inolvidable permitiendo a los participantes fortalecer sus habilidades y demostrar garra en su deporte favorito y a su manera.



Madden NFL 21 está desarrollado en Orlando, Florida, por EA Tiburon y disponible en todo el mundo para Xbox One, PlayStation 4, y Origin para PC.