Toro cercado

El que sigue sin entender que no es el preferido de Palacio Nacional para abanderar a Morena en las elecciones del próximo año en Guerrero, es el senador Félix Salgado Macedonio, quien cínicamente reconoce que es el aspirante con más negativos y que es el más popular de todos los que buscan suceder en el cargo al priista Héctor Astudillo Flores.

En efecto, ’El Toro sin cerca’ –como se autonombra– es el aspirante a la gubernatura más conocido por los guerrerenses, pero eso no significa que sea el más apto para gobernar estas tierras surianas. Por el contrario, representa un serio peligro para la gobernabilidad, el turismo y las inversiones privadas.

Y es el más conocido porque desde hace 29 años ha buscado sin éxito llegar a Casa Guerrero. En 1993 y en 1999 los priistas Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, respectivamente, lo derrotaron en las urnas.

En el proceso electoral 2004-2005 se presentó nuevamente como aspirante del PRD a la gubernatura, pero los tiempos y las circunstancias no le favorecieron. El empresario y ex alcalde de Acapulco, Zeferino Torreblanca Galindo, era el candidato natural de los partidos opositores al PRI. Y al oriundo de Las Querendas no le quedó de otra que disciplinarse.

En 2005 el PRD le dio la oportunidad para ser candidato a la Alcaldía de Acapulco. Y ganó. El problema fue que actuó con total irresponsabilidad en el manejo de las finanzas. Y, lo más grave de todo fue que el puerto se convirtió en un infierno por la lucha entre dos cárteles del narcotráfico: Los Zetas y los Beltrán Leyva.

Gracias a su pésima gestión como alcalde, los electorales castigaron al Sol Azteca en las urnas y el PRI recuperó el municipio de Acapulco.

Del 2009 al 2017, Félix Salgado no ocupó cargos públicos. Se refugió en el periódico La Jornada Guerrero, franquicia que adquirió luego de dejar la Alcaldía porteña.

En 2017, Andrés Manuel López Obrador lo rescató políticamente y con el poder de su ’dedito’ lo ungió como candidato al Senado de la República.

El Toro sin cerca quiso agradar al político tabasqueño con sus ocurrencias en la Cámara Alta, creyendo que de esa manera lograría su apoyo para buscar la gubernatura de Guerrero. Pero todo indica que cayó de su gracia en poco tiempo.

Lo cierto es que el presidente López Obrador ya decidió quién será su candidato en Guerrero. Hay quienes aseguran que es Pablo Amílcar Sandoval, y otros –los menos fanatizados por la llamada Cuarta Transformación– que el ex senador y ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto.

A Félix no le queda de otra que disciplinarse y terminar su periodo como senador, porque si se sigue envalentonando dejará de llamarse ’Toro sin cerca’.

Lo comento porque las dos denuncias de violación sexual que hay en su contra, son serias. Y a Morena no le conviene postular como su candidato a un personaje que cada día se gana el repudio de las feministas, no sólo de Guerrero, sino de todo el país.

FER CALIXTO: PELEAR EL DISTRITO 01

Durante su arranque de campaña como precandidato del PRD a diputado local por el distrito 01 de Chilpancingo, Fernando Calixto Cuevas manifestó que está listo para representar a la alianza PRI-PRD en las próximas elecciones y ser la voz de los chilpancinguenses en el Congreso local.

"No tenemos ningún miedo para enfrentar a los demás partidos, vamos a ganar la elección", sostuvo.

"Fer", como lo conocen sus amigos y simpatizantes, dio una conferencia de prensa en el que aseguró representar a una nueva generación de políticos que no han tenido cargos de elección popular y que conoce las necesidades del distrito que pretende representar a partir del 1 de septiembre de 2021.

Claro, no es el único aspirante del PRD, pero sí el que más arraigo tiene en el distrito 01.

ENTRE OTRAS COSAS… Al ver que no tiene posibilidades para lograr la candidatura de Morena al gobierno del estado de Guerrero, la senadora Nestora Salgado García declinó este martes sus aspiraciones a favor de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de quien dijo ’es una persona limpia que puede representar paz y unidad para Guerrero’. ¡Sí, cómo no!

La declinación de la ’Comandanta’ Nestora no es una sorpresa. Tarde o temprano iba a ocurrir, ya que nunca figuró en las encuestas y no se preocupó en crear y fortalecer una estructura. De hecho, ni en Olinalá –su tierra natal– gana una elección, ya que en 2013 se distinguió por violentar los derechos humanos de varias personas (mujeres y adolecentes) que cayeron en manos de la Policía Comunitaria que en ese entonces comandaba.

