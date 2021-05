Torres Soltero candidato a la alcaldía de Tepic, le apuesta a las microempresas para mejorar la economía

Por Norma Cardoso



Por su experiencia como profesionista Médico Gíneco-obstetra, empresario, como servidor público y con estudios de maestría en Administración Pública, el candidato a la presidencia municipal de Tepic, Doctor Héctor Leonardo Torres Soltero, del Partido Levántate para Nayarit, argumentó que tiene todos los conocimientos, la experiencia y las ganas para ser alcalde.



Dijo que no le tiene miedo a que el ayuntamiento de Tepic esté en quiebra ’ya sé que está en quiebra y yo como empresario no voy a agarrar una empresa en quiebra, ni voy arriesgar mi capital. Pero me pregunto ¿por qué el montón de políticos, chapulines y mercenarios de la política que cambian de un partido a otro para haber si los postulan, quieren los puestos públicos si están quebrados? ¿Van por el bien común? ¿Van para hacer un beneficio social? ¿Tienen realmente un compromiso con la población? ¿O van por ganar ellos a través de cosas por debajito del agua o compromisos por debajito del agua, para recuperar lo que invirtieron en las campañas?’.



El empresario nayarita ante los periodistas de la APENAY, indicó que de llegar a ser alcalde no va a aumentar impuesto, sino que estimulará la creación de empleos, a través del deporte y con la cultura. ’Si tú haces eventos deportivos lo primero que hay es un montón de ’changarreros’ a los lados de las colonias’.



Torres Soltero, explicó que ’los micronegocios es el éxito de los países desarrollados, no son las grandes empresas, sabemos que los micronegocios son los que genera la economía. Y en esos torneos que mencioné el que está vendiendo papas, el que está vendiendo churros, tenis, uniformes, el del hot dog, el de los taquitos; si hacemos esos torneos y ese día el ayuntamiento no cobra impuestos al vendedor, aumentaríamos la economía de abajo hacia arriba’.



Asimismo, el candidato habló sobre las malas prácticas de funcionarios que continúan afectando a los inversionistas, las cuales se deben acabar. ’El mes pasado tuve una reunión con un empresario de Tepic, que no le permitieron abrir su negocio aquí en Tepic y se tuvo que ir a Ixtlán del Río a abrir una tequilera. Cómo es posible que tú quieras invertir y no se te den las condiciones óptimas para poner tu empresa. Yo en carne propia hice una inversión muy fuerte el año pasado y duré un año tres meses para que me dieran los permisos y aparte me pedían una mochadita para más rápido’.



El Doctor Torres Soltero, es un empresario exitoso; ha sido galardonado por la revista Expansión y su empresa fue catalogada en la posición número 16 de las 20 posiciones de los mejores hospitales de la zona occidente, en el estado de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Colima y Nayarit.