Trabaja asociación civil apoyo voluntario de ISSEMYM en unidad para superar crisis sanitaria

Con el objetivo de unir esfuerzos para hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19, la Asociación Civil Apoyo Voluntario, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), ha logrado recaudar alrededor de 10 millones de pesos a través de programas de apoyo para distribuir insumos a favor de personal médico y pacientes.



Al respecto, Sara Alle Aldana, Presidenta de esta Asociación, subrayó que alrededor de 200 empresas, han donado diversos insumos médicos para la protección de médicos, enfermeras y personal a fin a las áreas de salud.



’Recientemente entregamos un paquete de vigilancia médica, consistente en un oxímetro y un termómetro, para que nuestros pacientes con COVID puedan tener una vigilancia médica especializada desde casa, bajo estrecha supervisión de los profesionales en materia, los cuales fueron una valiosa aportación del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey’, afirmó.



Asimismo, detalló que para contribuir a la recuperación de los pacientes que ya han sido dados de alta con este diagnóstico, la Asociación a su cargo donó la carpa para el área que brinda seguimiento médico integral a los casos en proceso de rehabilitación, ubicada en Centro Médico ISSEMyM Toluca.



En materia de donaciones, la Presidenta resaltó que a inicios de la pandemia, los apoyos se centraron en los dos hospitales de atención expresa para pacientes con problemas respiratorios derivados de COVID-19, fortaleciendo la bioprotección de médicos y pacientes.



’Ha sido tan grande el apoyo, tanto de la sociedad civil y la iniciativa privada como del sector empresarial y gubernamental, que actualmente también contamos con la distribución de insumos y apoyos en 14 hospitales híbridos, a los que hemos dotado de cubrebocas, mascarillas, guantes, trajes, cápsulas para el traslado de pacientes, comidas, bebidas, accesorios, artículos para el cuidado de la piel, entre otros’, indicó.



De manera adicional, dijo, Apoyo Voluntario ofrece al personal de salud hospedarse, ducharse o descansar en cualquiera de sus tres albergues, otorgándoles un kit de higiene personal con champú, jabón, toalla, crema y pasta dental.



’En Apoyo Voluntario ISSEMyM no podemos permanecer indiferentes y reiteramos nuestro compromiso con la población derechohabiente, seguimos buscando y trabajando por unir esfuerzos de luchar en esta batalla y poder juntos salir adelante, creo que es momento de ser solidarios, no perder la esperanza.



’Agradezco de manera especial a todo mi equipo porque sin ellos no hubiera sido posible, todo lo que hemos hecho hasta el momento’, añadió.