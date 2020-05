Trabaja asociación de deportistas sobre silla de ruedas del EDOMÉX en entrenamiento de paratletas en sana distancia

• Tienen Asociación constante comunicación con los integrantes de las diferentes disciplinas.



Zinacantepec, Estado de México, .- Con el objetivo de continuar con los procesos de entrenamiento durante la contingencia por el COVID-19, la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas del Estado de México (ADESSIREM) continúa con la implementación de diferentes estrategias de interacción entre los deportistas mexiquenses.



Érik Alejandro de Santos Espinosa, Presidente del órgano deportivo, detalló que durante este periodo de confinamiento es básica la comunicación con las y los atletas de las diferentes disciplinas, esto con el propósito de que todas las categorías estén respaldadas.



’Le estamos dando seguimiento a todos los chicos, desde la iniciación a quienes son prospectos, los talentos y de alto rendimiento, cada entrenador está al pendiente de un grupo, todos tienen un plan de entrenamiento en casa’, señaló.



Agregó que estas prácticas son un poco complicadas, pues los atletas no cuentan con los implementos para potencializar el entrenamiento, en este caso, se deben adaptar a las herramientas que tengan a la mano.



El responsable de la ADESSIREM reiteró que a pesar de las complicaciones que tiene el seguir un plan desde sus hogares, existen deportes en los que se puede desarrollar algo más a fondo como el caso de los corredores y ciclistas, a quienes se les han adaptado rodillos para que no pierdan el ritmo, sin embargo, en otras disciplinas se ha dificultado, por lo que se trabaja de manera general.



Aunado a lo anterior, también destacó la labor por parte de los entrenadores y auxiliares deportivos.



’Ellos son los importantes, son las personas a las que nunca se les ve, que no se les da el reconocimiento y realmente ellos son los que sacan el trabajo, es el activo más importante que tenemos, en cualquier deporte, son como la piedra angular para que todo funcione’, apuntó.



Por otro lado, Érik de Santos comentó que además del seguimiento deportivo que se les da a los integrantes de la Asociación también se están desarrollando algunas dinámicas, en ellas se hacen retos durante los entrenamientos con la intención de sacarlos de la rutina a los chicos.



Finalmente, el Presidente de la Asociación mencionó que a través de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, la Secretaría de Cultura y Deporte ha estado en constante comunicación con ellos para analizar el desarrollo de los procesos deportivos de los atletas mexiquenses.