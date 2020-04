Trabaja Carlos Duarte a distancia con cada uno de sus pupilos para no perder el ritmo de entrenamiento

• Revisa, mediante videos, el avance de cada uno de los púgiles que dirige.



Zinacantepec, Estado de México, .- Con el objetivo de que los boxeadores que entrenan bajo sus órdenes continúen con el trabajo para alcanzar sus objetivos y estén en buena condición física y mental al concluir la cuarentena impuesta por el COVID-19, el entrenador del Estado de México Carlos Enrique Duarte Contreras da continuidad a los entrenamientos de éstos a través de planes personalizados.



El entrenador de origen cubano, licenciado en Deporte y Cultura Física por la Universidad Manuel Fajardo, detalló que, tanto a los púgiles de alto rendimiento, como a los profesionales y a los juveniles, les manda sus respectivas rutinas, la cuales ellos desarrollan desde casa y por medio de videos, él revisa para luego hacerles las observaciones y correcciones correspondientes.



Uno de los pupilos de Fajardo es el boxeador Héctor Octavio Aguirre, quien está seleccionado para participar en el Torneo Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales fueron pospuestos por la contingencia.



’Aguirre logró ser el número uno en México y tener su clasificación, si él se frena, está quitando capacidades a su cuerpo, fisiológicamente hablando, y esto puede incidir que no pueda clasificar al magno evento’, explicó.



’Trazamos un micro ciclo para ir alcanzando estas metas que buscamos, lo único malo es que no hemos podido hacer combate, sparring, por la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero por lo demás se ve muy fuerte, se ve muy bien y espero que no haya tanto tiempo cuando se haga la adaptación a la distancia, para que lo vuelva a tomar porque en el boxeo es necesario’, agregó el entrenador.



Otro de los boxeadores que trabaja con él es William ’El Camarón’ Zepeda Segura, quien tuvo la oportunidad de pelear a principios de año. Respecto a este boxeador, explicó que esta cuarentena le servirá, toda vez que estaba entrenado en fase de que tenía una lesión en el nudillo, con la articulación del codo y esto se fue regenerando en este periodo de este trabajo, lo que ayuda al restablecimiento de su cuerpo.



En el caso de la pugilista Ibeth ’La Roca’ Zamora Silva, quien tenía planeada una pelea para los próximos meses, la situación es más complicada, por lo que el entrenador está apoyándose con un psicólogo para trabajar, no sólo con la boxeadora, sino con el resto del equipo.



’Hay que estar haciendo trabajo psicológico con ella, tenemos un grupo formado en el que también está un especialista y vamos interactuando entre todos, para que no vaya a decaer ese deseo de buscar nuevas metas en su vida deportiva, que no se van a doblegar que sigan fortaleciendo que sigan creyendo que se va a salir de esta’, indicó.



Finalmente, Carlos Duarte puntualizó que los deportistas deben automotivarse para cumplir los objetivos que ya tenían fijados y enfatizó que ellos deben de continuar su preparación, ya que los eventos continuarán una vez terminada la contingencia.