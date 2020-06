Trabaja ISSEMYM en beneficio de adultos mayores durante contingencia sanitaria

• Pueden usuarios descargar comprobante de pago en línea.



• Permite canje de recetas sin presencia del adulto mayor.



• Implementa mecanismo de receta resurtible para agilizar entrega de medicamentos en adultos mayores con padecimientos crónicos.



Toluca, Estado de México, .- Durante esta contingencia por COVID-19, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) ha llevado a cabo diversas acciones para salvaguardar las prestaciones de seguridad social y de salud de los derechohabientes.



Entre éstas destaca la suspensión del trámite de registro de supervivencia presencial, desde el 18 de marzo y hasta el 31 de julio de 2020, con el propósito de que 69 mil pensionados y pensionistas no tengan que desplazarse a las oficinas o unidades de atención al derechohabiente y evitar así salidas y concentraciones de gente.



Adicionalmente, el ISSEMyM garantiza el acceso puntual e íntegro a sus pensiones durante la contingencia gracias a que todos los pensionados y pensionistas cobran esta prestación a través de tarjeta bancaria y pueden revisar sus ingresos a distancia mediante la descarga de su comprobante de pago quincenal en la plataforma habilitada para este fin en el portal www.issemym.gob.mx/comprobantes_de_pago.



Asimismo, en materia de salud, la Institución instauró la política de receta resurtible para adultos mayores con enfermedades crónicas a fin de que, con la misma receta, puedan acceder a sus medicamentos habituales.



De esta forma, para disminuir el riesgo contagios, los adultos mayores no tienen que acudir a las unidades médicas y una persona de su confianza puede apoyarlos a hacer el canje de los medicamentos en las farmacias de clínicas y hospitales.



Respecto a los servicios médicos, el ISSEMyM aclara que sus unidades de salud continúan brindando atención prioritaria para pacientes no respiratorios de todas las edades y mantiene el énfasis en caso de urgencias respiratorias como el COVID-19.



Sin embargo, recomienda que, para reducir los contagios de SARS-CoV-2, los adultos mayores procuren quedarse en casa y solamente acudan en casos muy necesarios a sus clínicas de primer nivel o a las salas de urgencia.



Cabe señalar que el Instituto cuenta con dos hospitales que únicamente atienden casos COVID-19 que son el Centro Médico Toluca y el Hospital Regional Tlalnepantla, y el resto de las unidades médicas de la red ISSEMyM continúan con la atención de los derechohabientes que así lo requieren.



Finalmente, el ISSEMyM informa que una vez que se cumpla lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios vigente se llevará a cabo lo necesario para el incremento al pago de las pensiones con el retroactivo correspondiente, por lo que los pensionados pueden estar tranquilos de que su derecho será observado por el Instituto.



La Institución pone a disposición de los derechohabientes la línea de atención telefónica 722-226-1950 que brinda orientación sobre trámites y servicios de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.