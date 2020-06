Trabajadores considerados vulnerables, no regresarán a las labores: Tulio Pérez

"Lo más importante no es tener más camas COVID-19, que si hay que tenerlas, lo más importante es cuidarnos, quedarnos en casa para frenar la contagiosidad del coronavirus", expresó el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, durante la actualización del desarrollo de la pandemia.



Junto al secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, el funcionario estatal precisó que se tiene el registro de 2 mil 580 casos positivos acumulados en 61 municipios, colocando a Guerrero en el lugar número 11 y 383 defunciones.



Detalló que Acapulco concentra el 64 por ciento de casos positivos con mil 640 y 181 defunciones, seguido de Chilpancingo con 252 y 35 decesos, Iguala tiene 143 y 59 fallecidos.



"No podremos bajar la guardia porque las defunciones se siguen presentando", expresó el secretario Carlos de la Peña.



Indicó que se registraron 2 mil 167 casos en los últimos 32 días y 323 defunciones en el mismo número de días.



En cuanto a la hospitalización, detalló que de las 664 camas COVID-19 de todo el sector salud están ocupadas 354, lo que representa el 53 por ciento. De los 354 pacientes, 48 están intubados, 216 estables y 90 graves.



El hospital de Acapulco tiene una ocupación del 52 por ciento, en Ciudad Renacimiento con un 54.3 por ciento, el de Chilpancingo tiene 69.4, en Iguala el 20.8 por ciento, en Coyuca de Catalán el 50 por ciento de ocupación, en Taxco el 28.6. En total, la Secretaría de Salud en el estado pasó de 141 camas Covid a 279.



"Lo importante no es tener más camas, las camas hay que tenerlas, lo más importante es que nos cuidemos, que nos protejamos, que no nos descuidemos, no tomemos las cosas a la ligera y presidentes municipales nos tienen que ayudar en la organización de los mercados, ir una sola persona, usar cubrebocas, gel antibacterial, Guerrero está en semáforo rojo, por eso vamos a seguir con la sana distancia, hay que quedarse en casa", señaló el secretario Carlos de la Peña.



En su intervención, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, señaló que debido a que Guerrero sigue en semáforo rojo, aún no regresarán a laborar los trabajadores considerados en población vulnerable y solo abrieron áreas esenciales y de pago de servicios, así como el Registro Civil.



Asimismo, se realizan acciones de sanitización de edificios y oficinas para salvaguardar la salud de quienes están laborando.



Precisó que por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores ya operan once comedores comunitarios en Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Zihuatanejo, Petatlán, con ayuda de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina se sirven alrededor de 12 mil 500 raciones diarias para apoyar a la población guerrerense.