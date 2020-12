Trabajadores de Congreso de Hidalgo entre los 4 más incompetentes del país: Inegi

El Congreso de Hidalgo paga la nómina a por lo menos 364 trabajadores para desempeñar sus funciones, aunque dicho recurso estaría tirándose a la basura, pues Hidalgo es una de las 4 entidades que no contestaron los cuestionarios enviados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el Censo de Poderes Legislativos Estatales 2020.



La omisión anterior conlleva a que no pueda evaluarse el actuar administrativo del legislativo local ni compararlo con los del resto el país, cometiéndose la omisión durante la dirección de la diputada plurinominal María Luisa Pérez, priista que presidía la Junta de Gobierno y era la responsable de los administrativos al momento de la solicitud por parte de la institución federal.



Como se aprecia en el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2020, fueron 4 las entidades cuyo personal ni siquiera desquitó su sueldo al no contestar 31 preguntas de las enviadas por Inegi, siendo estas Baja California, Ciudad de México, Hidalgo y Tamaulipas.



Lo que los trabajadores del Congreso no supieron informar a Inegi, por ignorancia, displicencia, encubrimiento u omisión, fueron preguntas tan básicas como el numero de legisladores y su partido, su forma de elección, escolaridad, comisiones, personal de apoyo, presupuesto, número de sesiones, iniciativas, acciones legislativas, proposiciones, dictámenes, intervenciones, leyes, procedimientos, etc.



En pocas palabras, en todo el Congreso de Hidalgo no hubo una sola persona competente que pese a cobrar nómina, cumpliera con sus responsabilidades de informar sobre la situación que guarda el legislativo local.