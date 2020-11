Trabajadores del sector salud piden la destitución de Gabriel O’Shea

Toluca, Méx., a 04 de noviembre de 2020. Trabajadores de hospitales del Valle de México realizaron una manifestación afuera del Congreso Mexiquense para protestar por lo que consideraron la simulación del Informe del Secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, pues en hospitales y clínicas persisten falta de personal y medicamentos.



Afuera del recinto legislativo, personal de hospitales se manifestaron y señalaron que solo hay un trabajo de escritorio por parte del titular de Salud y funcionarios del área.



’Solo hay trabajo de escritorio, no salen a ver las necesidades que hay en hospitales, y en las jurisdicciones, estamos pasando por una etapa compleja porque la corrupción sigue cada día más latente’, acusaron empleados del Instituto de Materno Infantil del Estado de México (IMIEM).



Los inconformes expusieron que solo hay simulación del gobierno estatal para poner en marcha hospitales, pues en el de Caracoles en Tlalnepantla, no está equipado, solo le dan ’una manita de gato’ y reubican al personal a otros centros de salud y por ello demandaron la destitución del Secretario de Salud del estado de México.



Al salir a atender a los manifestantes, la presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, Berenice Medrano Rosas, aseguró que los recorridos en clínicas y hospitales, y los reclamos de personal médico y de usuarios confirman la ineficacia del sistema de salud.



Y confirmó el compromiso de la bancada de Morena para sacar adelante la Ley de Salud del Estado de México pues hoy se carece de una legislación en la materia.



’He visto cómo rápido llenan una farmacia para aparentar, pero en realidad no hay ni siquiera personal, no hay insumos, tienen máquinas de escribir de hace años, he visto tantas injusticias, por eso en este año vamos a hacer este trabajo legislativo que es la Ley de Salud’, refirió la morenista.