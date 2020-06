Trabajadores y campesinos, ’ni los veo… ni los oigo’

• Además de emergencia sanitaria por COVID-19, inseguridad apalea a estos sectores



Al igual que a los campesinos, los trabajadores mexicanos son ignorados por el gobierno de la transformación. Al parecer, ’ni los veo… ni los oigo’, es la frase que, hoy se frecuenta en esta administración morenista contra sus adversarios, tal como sucedió con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en el marco de su último informe de gobierno, en septiembre de 1994, en alusión a los miembros del PRD, después de que lo abuchearon en la Cámara de Diputados.



Hoy, prácticamente, obreros y productores del campo están ’abandonados’ a su suerte por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La caída del empleo formal, informal e independiente se ha elevado a más de 12 millones durante la emergencia sanitaria del COVID-19.



De acuerdo con datos de la primera Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Tasa de Participación Económica se ubicó en 47.4% en abril, una caída de 12.3% respecto a marzo.



Es decir, esta baja, se debe a que millones de personas están en un estado de suspensión laboral temporal ocasionado por el coronavirus, pero sin percepción de ingresos y con el riesgo de no retornar al trabajo.



De esta cifra, por el impacto laboral de la pandemia, cerca de 10 millones pertenecen a la economía informal y 2 millones a empleos formales. Los más afectados han sido trabajadores independientes, con una caída de 36 por ciento.



Un campo de brazos caídos



En el caso del campo, recientemente Bosco De la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), advirtió que las decisiones gubernamentales están acabando con el agro mexicano. Además de poner en peligro la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.



Consideró desmesurado el que se haya recortado el presupuesto de egreso de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para este 2020, equivalente al -27.5% respecto al del año anterior.



Advirtió que el campo podría perder el 20 por ciento de empleos de 14 millones que genera, derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19 y, también por la inseguridad que apalea al sector.



El empresario agricultor estimó que a nivel nacional se van a perder por cada punto del Producto Interno Bruto (PIB) arriba de 200 mil empleos, por lo que estima, que más de un millón y medio de personas se quedarán sin trabajo por las crisis –sanitaria y económica.



Se quejó que son los pequeños agricultores los que están recibiendo el apoyo del Gobierno para sus cosechas, no así los agricultores medianos y grandes que compiten en desventaja. Además, lamentó que las decisiones de la 4T están acabando con el agro.



Mientras tanto, sigue el mutis de líderes campesinos-sociales, pues al parecer el presidente ha logrado acallarlos y ahora, con el programa Sembrando Vida –en entredicho por corrupción-, ya no hay líderes campesinos a través de los cuales se entreguen los recursos ya que ahora se hace de manera directa, según la dependencia encargada del programa.



¿Dónde están Antorcha Campesina, el Frente Auténtico del Campo (FAC) o la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre otros, que habían declarado que, ’ardería Troya’ si no son satisfechas sus demandas?



Sindicatos por un Acuerdo Nacional



Ante este incierto panorama para el sector laboral, dirigentes nacionales sindicales alzaron la voz para defender el empleo y llamaron a establecer un Acuerdo Nacional mediante la integración de un Consejo Económico y Social de Estado en el que se dé "un auténtico diálogo del Ejecutivo con el movimiento sindical y social".



Centrales obreras como CROC, CTM, STUNAM, CT, STRM, entre otros más, plantearon, entre otros puntos que, el Estado ejerza el papel rector para convocar a los sectores productivos y a los actores políticos y sociales para aplicar e instrumentar un nuevo pacto social, a fin de enfrentar la pandemia por el COVID-19 y reactivar la economía y restablecer los miles de empleos perdidos. Sin embargo, al parecer, la 4T ’se lava las manos’.



Contra Afores y Outsourcing



El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), por su parte, convocó a un gran Acuerdo Nacional para que juntos, Gobierno, la parte patronal y los trabajadores puedan superar la emergencia del COVID-19 en las mejores condiciones posibles, sin amenazas de despido o cierres de empresa, porque no es la vía para resolver la gran crisis sanitaria a la que se enfrenta el país.



Por medio de una carta dirigida a los empresarios y al sector obrero, firmada por el Secretario General de la CROC, Diputado federal Isaías González Cuevas, y los secretarios estatales del país, este organismo expresa: ’los tiempos que vive el mundo exigen sensatez, un espíritu solidario y la aportación de todos para superar la emergencia en las mejores condiciones posibles’.



Y, el líder de la CROC, ha expuesto públicamente en otras ocasiones que, la CROC, sus trabajadoras y trabajadores afiliados, convocan a la unidad y a la solidaridad de todos, para convertir el infortunio en la gran oportunidad de proponer a la nación un modelo de desarrollo que aminore la desigualdad y mitigue la pobreza en que viven millones de mexicanos.



Por otra parte, demandó –a través de un escrito que hizo público hace unos días-, no hacer caso a las confrontaciones estériles o, peor aún, en adelantar procesos que las leyes electorales definen a bien, a efecto de que las instituciones al respecto las conduzcan en sus tiempos y en sus formas.



’No queremos una confrontación y mucho menos una crisis política, que vendría solo a complicar, terriblemente, lo que ya padece la mayoría de los mexicanos. Proponemos que el gobierno instaure con las modalidades que imponga nuestra realidad nacional, una Renta Básica Universal (RBU), en cantidad suficiente para cubrir las necesidades vitales de alimentación y transporte, como lo señala el INEGI’, expuso.



Además, precisó el legislador que esta RBU, se asigne primero a las zonas de pobreza, de pobreza extrema y a los miles de trabajadores que han perdido su empleo, o están en el comercio informal, ubicando los municipios o regiones en que se debe aplicar primeramente y, explicó que su entrega seria rápida y hasta el mes de enero de 2021, ya que esto daría certeza a la población.



También, consideró que el Banco de Bienestar, debe emitir una tarjeta de crédito con el cobro de intereses más bajos que las excesivas cuotas que aplica hoy en día la ’banca intocable’.



El dirigente sindical hizo un llamado a los empresarios leales al país, generosos y solidarios que, por fortuna son muchos, contribuyan para apoyar el sistema de salud, y en especial llamó a las instituciones hospitalarias privadas que, han sido beneficiadas con subrogaciones del IMSS, para que pongan el ejemplo.

González Cuevas, indico que la CROC participa en una mesa de diálogo laboral en la cual se construye una agenda que contiene los reclamos y reivindicaciones de un sindicalismo que había estado aletargado; pero que hoy, ante la exigencia de las bases trabajadoras, ’nos ponemos en la primera fila de la lucha para lograr el fin de los sindicatos blancos y de los contratos de protección’, subrayó.



Dijo que luchan en la CROC por que se establezca un sistema ordenado y justo de pensiones para los trabajadores, y evitar que la subcontratación, que no paga impuestos ni otorga seguridad social, sea impulsada ante esta crisis sanitaria.



El diputado dijo que México demanda un cambio de paradigma que destierre la prepotencia, el dinero fácil y, por supuesto, la corrupción y la impunidad, y en cambio sea el apoyo solidario el que rodee a la clase trabajadora del país para que no sufra más.



’Este es el momento de mostrar la grandeza y la solidaridad entre hermanos y es el momento de empezar a construir un México diferente, unido y grande por su espíritu indomable que lo sacará de esta crisis como lo ha hecho siempre’, puntualizó.



Además, el legislador por Baja California Sur, consideró como un rotundo fracaso y sin viabilidad, el actual sistema de pensiones: Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), por lo cual demandó una salida digna de retiro para los trabajadores después de haber laborado los años que marca la ley.



’Se tiene que trabajar para crear otro sistema de pensiones, un sistema que garantice una pensión cuando la persona está en edad del retiro’, señaló el dirigente nacional de la CROC y afirmó que este es un tema pendiente de resolver en el gobierno de la 4T, el de las Afores. ’El Presidente ha dicho que este asunto se revisará, ya que pase la pandemia; pero, urgimos sea lo antes posible porque hay que reconocer que este sistema fracasó y no tiene viabilidad’, apuntó.



Sobre el Outsourcing, Antonio Baltierra Morales, Secretario de Capacitación y Coordinador del Programa Social y Turístico de la CROC, recordó que en las conclusiones del LXV Consejo Nacional de la CROC, efectuado del 12 al 15 de marzo en la Ciudad de México, junto con las otras 31 secciones, se respaldaron 8 grandes acuerdos de la reunión, entre estos combatir la subcontratación que, ’empobrece al trabajador’.



Aseguró que con la subcontratación, las empresas vienen violando constantemente el derecho al trabajo digno y que no se cumple con el artículo dos de la ley laboral.



También, reconstruyó que, el pasado mes de marzo, dirigentes de 5 centrales obreras del país, entre ellas la CROC, se manifestaron en el Senado de la República, para mostrar su inconformidad y reprobación a las modificaciones que se pretenden introducir al dictamen de la comisión que preside el Senador Napoleón Gómez Urrutia, pues ’permiten que siga el fenómeno de Outsourcing ilegal’.



Finalmente, el diputado Isaías González Cuevas enfatizó que los trabajadores están listos para aportar su esfuerzo y contribuir durante la emergencia en la forma que se estime más apropiada y que, cuando la pandemia haya pasado, ’seremos la pieza clave para una pronta recuperación económica, donde las empresas seguirán operando y siempre contarán con el apoyo de los trabajadores’, sostuvo.



Para el registro histórico, este 2020, el coronavirus obligó a los sindicatos a celebrar el ’Primero de Mayo’ de forma virtual por primera vez en sus 130 años de historia en México.