Trabajamos para una mejor temporada decembrina: Héctor Astudillo

’Trabajamos para esperar una mejor temporada de diciembre en todos nuestros puntos turísticos y también para que haya una mejor navidad para todos’, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores. Asimismo informó que de nueva cuenta se reunió de manera virtual con los representantes de la Iglesia Católica para seguir en la coordinación de esfuerzos a fin de cuidar las medidas durante las festividades del último mes del año.



’Estuvimos platicando sobre el tema de las festividades guadalupanas, las posadas. Se hicieron una serie de documentos, son una especie de revistas que se van a estar repartiendo las principales, diríamos parroquias, para que se vaya conociendo cuál es la convocatoria, cómo se está haciendo. Yo también he considerado conveniente que sigamos insistiendo cuál es el tratamiento que debemos darle al tema de las festividades de la Virgen de Guadalupe’, explicó.



Acompañado por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el jefe del Ejecutivo estatal dijo en este sentido que la finalidad es cuidar la salud y evitar las procesiones, las carreras y todo lo que tiene qué ver con las reuniones multitudinarias. Astudillo Flores recalcó que estos acuerdos se perfilan en la importancia de esta fecha, no sólo en el ámbito religioso, sino que además en lo histórico-cultural, al ser mencionada esta festividad en el documento de Los Sentimientos de la Nación.



En relación a la situación que se vive en Guerrero por el Covid-19, el mandatario estatal señaló que el estado de Guerrero no se encuentra en crisis y por ello es necesario redoblar los esfuerzos, sobre todo por ser un lugar que recibe visitantes del centro del país y particularmente de la Ciudad de México, en donde sí hay un repunte importante de los indicadores.



Al respecto, el titular de Salud en el estado coincidió que ante esta situación, necesario reforzar los cuidados y mantener los protocolos establecidos.



LOS NÚMEROS DEL COVID-19



En su reporte diario De la Peña Pintos informó que a la fecha el estado acumula 23 mil 681 y 2 mil 474 defunciones; destacó que a nivel nacional ha habido un aumento importante en el número de casos, por lo que insistió en que la ciudadanía no debe bajar la guardia. Explicó que actualmente hay 385 casos activos, lo que representa un incremento y que es resultado de los pasados fines de semana largos.



En las últimas 24 horas se registraron 76 casos nuevos; detalló que hay una tendencia a la estabilidad en Chilpancingo y Zihuatanejo, mientras que en Iguala se deben aumentar los cuidados. Al respecto explicó que se mantiene una estrategia de búsqueda intencionada a través de los dos módulos para la toma de muestras, esto con el propósito de disminuir el riesgo en esa ciudad.



Informó que en lo que va de noviembre se han registrado mil 556 casos, contra los mil 903 que se presentaron en octubre, por lo que se podría considerar que hay una disminución. En cuanto a las defunciones, en este mes se mantiene un promedio de 7.5 por día, contra las 27 o 28 que se presentaron en los meses más críticos.



En este sentido destaca que las defunciones han disminuido, pero los contagios siguen a la alza, por lo que se necesita seguir trabajando al respecto.



Hay 127 pacientes hospitalizados, de los cuales 34 se encuentran en estado crítico intubados y una ocupación hospitalaria del 19%. En lo que respecta a la vacunación contra la influenza, hay un avance de la Secretaría de Salud del 55% y a nivel sectorial del 48%.