Trabajan EDOMÉX y Poder Judicial para administrar justicia con perspectiva de género

• Coordinan esfuerzos para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y erradicar estereotipos en las áreas jurisdiccionales.



Toluca, Estado de México, .- En el Estado de México se implementan acciones para hacer efectiva la impartición de justicia con perspectiva de género, a través de leyes, marco jurídico y políticas públicas, para lograr un equilibrio en los derechos de mujeres y hombres.



A través del Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), se llevó a cabo la conferencia ’Hablemos de género: administración de justicia con perspectiva de género’, para compartir los objetivos, avances y retos en la materia.



El Magistrado Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, Consejero de la Judicatura del Estado de México, destacó la necesidad de que los tres órdenes de gobierno trabajen para que la impartición de justicia contemple el reconocimiento, protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres, a fin de desterrar actos de discriminación.



En este sentido, agregó que juzgar con perspectiva de género es un tema obligado para que todos los impartidores de justicia trabajen, para lograr el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y se logren erradicar estereotipos en las áreas jurisdiccionales.



’Esto refleja que juzgar con perspectiva de género, no sólo atiende una responsabilidad obligada por la función jurisdiccional, sino porque el juzgador debe pronunciarse sobre el tema con un sentido ético y sensible respecto a la igualdad de derechos, indefectiblemente imparcial y absolutamente justo’, puntualizó.



El Magistrado destacó los criterios para juzgar con perspectiva de género, y dijo que estos deben contemplar la objetividad de todos los elementos que estén en el expediente, basados en pruebas que sirvan para armar un criterio, aunado a elementos periciales en materias de psicología, trabajo social y médicas, entre otras, y en caso de no atender estos lineamientos el juez puede ser sancionado.



En tanto, durante su participación el Director de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la SJyDH, Martín Berdeja Rivas, agradeció la colaboración del Poder Judicial para fortalecer la perspectiva de género en la impartición de justicia.



’Demuestra la sensibilidad y nos ejemplifica la sensibilidad con la que se está juzgando dentro del Poder Judicial del Estado de México, lo que plasman en sus sentencias desde el punto de vista de la perspectiva de género’, apuntó Berdeja Rivas.



Con estas acciones la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Poder Judicial, para garantizar la procuración de justicia en beneficio de las mujeres mexiquenses.