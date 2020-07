Trabajan Gobernación y Sedatu en desarrollo humano vinculado con bienestar y mejora en calidad de vida de las personas

La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), llevaron a cabo la cuarta y última videoconferencia del curso ‘Cocreando ciudades para todas las personas’, cuya edición este día abordó los temas Sistemas de Información Geográfica (SIG) y cartografía temática.



Al señalar que el esquema anterior de planeación urbana no funcionó, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, destacó el acercamiento que ahora existe entre los tres órdenes de gobierno a través de capacitaciones como ésta, a fin de cumplir la responsabilidad y oportunidad que se tiene para contener y revertir la situación que prevalece en las ciudades.

’Estas acciones de capacitación son el principio y resultado de la excepcional alianza de la Secretaría de Gobernación, a través del Inafed y la Sedatu, para que los municipios mexicanos cuenten con los conocimientos técnicos para elaborar y actualizar los planes de desarrollo urbano, con base en la nueva metodología simplificada’, subrayó el subsecretario de Gobierno.

Destacó que el tiempo que han invertido 2 mil 271 personas servidoras públicas municipales que tomaron este curso, permite que tengan una idea más clara de cómo planear ciudades y contar con mejores herramientas para hacer frente a esta responsabilidad que es imprescindible.

’Tenemos que planear las ciudades no en el término de la vigencia del gobierno de un municipio, tenemos que pensar en ellas por décadas; qué legado le queremos dejar a las ciudades en diez, veinte o treinta años, no debemos pensar en las siguientes elecciones, sino más bien en las nuevas generaciones que habitarán este país’, resaltó.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Carina Arvizu Machado, explicó que los sistemas de información geográfica son la base para realizar análisis socioespaciales que permiten, entre otras tareas, relacionar las condiciones de rezago urbano y social; además de identificar los polígonos de atención prioritaria que son intervenidos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), para asegurar el impacto positivo de las intervenciones en el territorio.

’Desde la Sedatu, siendo la dependencia que ejerce la rectoría sobre el territorio, es un compromiso que busquemos la articulación de las diferentes acciones e intervenciones y que podamos enriquecer los instrumentos para que el desarrollo urbano esté vinculado con el bienestar y la mejora en la calidad de vida’, reiteró.

Reafirmó la importancia de integrar los temas de salud y bienestar en los procesos de planeación para hacer frente a uno de los grandes retos que ha puesto en evidencia la contingencia sanitaria, así como las consecuencias económicas inherentes a ella, pues la forma en que se planifican y construyen las ciudades definen la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, el coordinador del Inafed, Rafael Cortés Gómez, agradeció a las y los participantes por su entrega y empeño en el ciclo de videoconferecias. Resaltó que ’este curso ha sido muy positivo, útil y productivo, ya que permite entender el cambio de paradigma de desarrollo urbano enfocado hacia las personas’.

En ‘Cocreando ciudades para todas las personas’ participaron 2 mil 271 personas servidoras públicas estatales y municipales, mismas que asistieron de manera virtual durante las cuatro videoconferencias realizadas por ambas instituciones.

Dicha capacitación es parte de las acciones que desarrollan la Secretaría de Gobernación y la Sedatu para impulsar la elaboración de Planes y Programas Municipales de Desarrollo urbano (PMDUs), bajo el nuevo paradigma de planeación urbana que pone en el centro a las personas, atendiendo a un desarrollo territorial equitativo y a la reducción de las diferencias socioterritoriales de las ciudades.