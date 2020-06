Trabajan Halteristas mexiquenses en técnica y manejo de cargas desde casa

Jesús García García, entrenador mexiquense y de la selección nacional de Powerlifting, que es levantamiento de potencia, informó que continúa con la preparación física de los pesistas del Edoméx y trabaja con cada uno de acuerdo con los equipos con que disponen y en la medida que lo permiten las circunstancias derivadas de la contingencia por COVID-19.



’Hay quienes tienen material propio de la disciplina, como Paty Bárcenas; en el caso de otros deportistas como Miriam Aguilar está trabajando con una barra que tiene el peso y estamos haciendo técnica; a Miguel Meléndez lo dejaron trabajar en un gimnasio, a él solo; y con otros deportistas que no tienen esa facilidad, estamos entrenando con ejercicios con su propio peso, ligas, que mínimo ayudan a tener cierto nivel’, explicó el entrenador.



García García detalló que, antes de que iniciara el confinamiento, a la pesista mexiquense Perla Patricia Bárcenas le prestaron, por parte del Comité Paralímpico Mexicano, los instrumentos necesarios para practicar en su casa.



’En el caso de Paty hemos ido a entrenar a su casa y los demás me han mandado videos para observar el trabajo que han estado realizando en esta cuarentena; al no haber como tal una competencia, tenemos la facilidad de planificar, para que pueda adaptarse a las cargas que ya tenemos, que las domine bien, que es el siguiente paso’, afirmó.



Acerca de las complicaciones a las que se han tenido que enfrentar, Jesús García comentó que ha sido difícil pues el trabajo presencial es vital y si bien los videos son una herramienta clave en esta cuarentena, no es lo mismo estar en el momento exacto para hacer las correcciones puntuales, pero indicó que se adaptan para no perder ritmo y seguir las medidas sanitarias pertinentes.



’Tratamos de darle la vuelta a la situación motivándolos, que lo vean como una oportunidad para seguir mejorando nuestras marcas, porque nos da tiempo, para los que ya están calificados o que están buscando su clasificación a Tokio, mejorar el ranking del IPC.



’Estar en contacto con todos los deportistas, para ver su situación actual porque al final el confinamiento pega, entonces mínimo estar en contacto para evitar que el impacto sea mayor’, agregó.



Por otro lado, el entrenador nacional señaló que, a principios de año, pesistas mexiquenses participaron en una Copa Mundial y en ella ’Paty no sólo mejoró su marca, sino que también rompió una vez más el récord americano, entonces el objetivo en el que estamos trabajando es para adaptarnos a las cargas que ya tiene, para seguir mejorando todavía su récord’.



Finalmente, García García aseguró que el plan para retornar a las actividades, una vez concluido el confinamiento, es realizar un chequeo para analizar el estado de sus pupilos y trabajar para retomar el nivel que tenían y mejorarlo para las competencias.