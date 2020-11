’Trabajemos unidos para transformar Guerrero’, dice Adela Román

Con un llamado a trabajar unidos para transformar el estado de Guerrero, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, convocó a los integrantes del Poder Legislativo a reforzar y profundizar en el trabajo parlamentario para beneficio colectivo y el progreso de la nación, más allá de las diferencias partidistas o de grupo que, dijo, son naturales en la lucha política.



’La tarea de legislar es prioritaria y urgente en este momento. El proceso de la Cuarta Transformación llevado a cabo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el país, exige una serie de iniciativas y reformas a la ley que permitan y promuevan el desarrollo de nuestros pueblos’, manifestó la alcaldesa al tomar la palabra en el Segundo Informe del diputado local, Zeferino Gómez Valdovinos.



Román Ocampo refirió que en Guerrero ’tenemos un atraso y desfase en varias áreas de la legislación estatal, que no sólo traban el desarrollo de nuestra entidad, sino en muchos casos vuelven burocrática y engorrosa la tarea administrativa y difícil de cumplir para los propios ciudadanos. A su vez reconoció la tarea del representante popular del Distrito 9, por su esfuerzo para impulsar las reformas que requiere el país y son necesarias para nuestra entidad.



La alcaldesa del municipio más importante de Guerrero, convocó a todos los actores políticos a trabajar de la mano frente a los tiempos difíciles que vivimos, en gran parte originados por la pandemia de COVID-19, mismos que ’exigen de todos compromiso, esfuerzo, trabajo y cooperación. Son tiempos de unidad y no de división. Son tiempos de juntar esfuerzos y no de insistir en las diferencias’, remarcó.



Representantes populares, líderes sociales y dirigentes de grupos organizados presentes en el salón de conocido centro comercial ubicado en la Costera Miguel Alemán, reunidos bajo estrictas medidas de prevención sanitaria, aplaudieron el llamado de Adela Román Ocampo, quien añadió que la pobreza extrema presente por décadas en varias regiones de Guerrero, aunado al riesgo de que aumenten los contagios por la pandemia, ’deben ser los motivos que nos muevan a terminar con nuestras diferencias y promover el trabajo y la concordia de todos los actores’.