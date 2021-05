Trabajo, compromiso y responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de la gente: Marcia Torres

Zacualtipán, Hgo., a 06 de mayo de 2021.



UNIÓN DE LOS VECINOS IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE BARRIOS Y COMUNIDADES, MARCIA TORRES



- Refiere que para que las cosas se hagan bien, se debe de ser capaz de escuchar ideas.



- Remarca que encabeza un proyecto que busca los caminos necesarios para alcanzar el progreso colectivo.



La candidata a diputada local por el Distrito II Zacualtipán del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marcia Torres González, visitó los barrios de San Marcos y El Tepeyac, pertenecientes a la cabecera municipal de Metztitilán.



’Tengo una doble responsabilidad al estar aquí en nuestro municipio, no porque estemos en casa debemos dar por hecho el trabajo, al contrario debemos de redoblar esfuerzos, invitar a la ciudadanía para que crea y siga creyendo en nosotros, en el trabajo que siempre hemos hecho buscando el beneficio, y ahora para lograr el progreso en los 11 municipios que comprenden el Distrito II’.



Refirió que para que las cosas se hagan bien, se debe de ser capaz de escuchar ideas, porque la participación de cada persona es importante, pues representa el sentir del pueblo, quien es el que realmente conoce sus prioridades.



’La unión de los vecinos es muy importante para lograr el desarrollo de los barrios y de las comunidades, buscaré trabajar para que la unión pueda fortalecerse y no solo entre vecinos, sino también involucrando a las autoridades, para que vean en cada uno y una de ustedes, un aliado que dé la confianza de que los recursos y programas puedan realmente satisfacer las necesidades que se ocupan para logar el bienestar de las familias’.



Marcia Torres remarcó que encabeza un proyecto que busca los caminos necesarios para alcanzar el progreso colectivo, para transformar y mejorar las condiciones de vida de la gente.



’Trabajo, compromiso y responsabilidad para mejorar los servicios públicos básicos, es una de las propuestas que desde un espacio en el Congreso estaré buscando para que cada vez más, la ciudadanía cuente con servicios óptimos y que realmente puedan satisfacer sus necesidades. Trabajaré para gestionar recursos que le permitan a las presidencias municipales atender las redes de energía eléctrica, drenaje y agua potable para que sean mejores, reciban mantenimiento y en el mejor de los casos, construyan nuevas donde sea necesario’.



’Sentir el respaldo de ustedes el poderles saludar me hace pensar que podemos seguir construyendo un dialogo que nos permita desarrollar propuestas, pero sobre todo, atender las necesidades que ustedes expresan. Sé que si vamos juntos lo vamos a lograr, que si unimos nuestra voluntad, nuestro proyecto será el triunfador y que ustedes serán los ganadores, porque recuerden que unidos somos más fuertes’.