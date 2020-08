Trabajo psicológico en jugadores de Cruz Azul para ‘driblar’ caso Billy Álvarez

+Apelaron al imperio de la ley, exjugadores de la máquina, acompañados de trabajadores e hinchas del equipo



+Ayer, realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional en apoyo al presidente del club



+El equipo, con 23 años huérfano de título de liga, se mantiene invicto en el torneo Guardianes 2020



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Diversas problemáticas que han envuelto, recientemente, en la Cooperativa Cruz Azul, así como las acusaciones en contra del presidente de la institución, Guillermo Álvarez, por delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, no afectan el desempeño del conjunto cementero, aseguró el defensa Igor Lichnovsky. Además, para fortalecer la parte emocional, en pos del ansiado título, realiza trabajo psicológico.



Ayer, en tema extracancha, un puñado de exjugadores de la máquina, acompañados de trabajadores e hinchas del equipo, simpatizantes de Billy, realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional. Y apelaron al imperio de la ley.



’Sólo nos preocupamos de lo que nos corresponde, permanecer concentrados como siempre. Dispuestos a dar el máximo cada vez que nos toca representar a Cruz Azul, así nos mantenemos dentro del campo’, afirmó el zaguero, este lunes, en una conferencia de prensa virtual.



En ese sentido, el jugador chileno resaltó que los buenos resultados que ha tenido La Máquina desde el semestre anterior y durante el presente torneo Guardianes 2020, en el cual mantienen una racha invicta, han sido precisamente gracias a que el entrenador Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico han sabido superar las adversidades.



’Tiene que ver con las ganas, el entusiasmo, la convicción, el grupo que se ha formado. El cuerpo técnico ha tenido la gracia para saber llevar estas situaciones.



’Los jugadores que en algún otro momento han salido, al final son ellos los que toman las decisiones. Es como si hubiéramos echado raíces y hoy día va saliendo poco a poco el árbol, va creciendo y Dios quiera nos acompañe la salud, la confianza y el rendimiento para que se vean los frutos’, aseveró.



Y destacó el trabajo del couch motivacional y psicólogo Bernardo Angulo, quien, detalló, ha ayudado al equipo a centrarse únicamente en el aspecto futbolístico y dejar de lado los temas extracancha.



’Es un gran profesional. Cada vez que puede está pendiente de si alguno necesita de una cooperación o resolver un asunto en particular’, dijo.



El tema sicológico, reconoció, ’no sólo está enfocado en una persona que pueda venir a estabilizarnos, sino que es un todo. Desde lo que te exige el cuerpo técnico, de la disposición y lo que uno también piensa. Sin duda, todos los que están en el equipo influyen para bien.’



Imperio de la ley



En demanda de restablecer la democracia hacia el interior de la Cooperativa Cruz Azul y de que les devuelvan las instalaciones ubicadas en avenida Periférico, empleados de las plantas de la empresa cementera, así como jubilados y ex futbolistas, se manifestaron ayer por la mañana afuera de Palacio Nacional, donde despacha y vive el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El grupo, afín a la gestión de Guillermo Billy Álvarez, sobre quien pesa una orden de aprehensión, exhibió mantas y pancartas de apoyo. Hubo cooperativistas y colaboradores procedentes de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes y la Ciudad de México solicitando que impere la legalidad, precisó Jorge Hernández, vocero de la empresa.



’Un juez no debe dar –mediante una argucia legal– el control de la Cooperativa y de las instalaciones a los disidentes, que no son más de 30 personas encabezadas por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez’, agregó Hernández .



Y cuestionó:



¿Cómo pueden ganar el juicio dos personas si la cooperativa es de 700; además, ’el juicio de ellos es personal en contra de la figura del director general (Billy Álvarez)?’



Comentó que Álvarez, de 76 años, como ’cualquier persona que se vea en estas condiciones, debe tener algún cuidado médico especial. Él siempre ha estado bajo observación y se atiende de manera permanente… y en estas condiciones lo desconocemos’, señaló.



Respecto al secretario de Álvarez, Guillermo Patiño, quien fue sorprendido la madrugada del jueves durante la toma de las instalaciones con documentos y fajos de dinero, aclaró que es normal que estuviera en las oficinas.



’Hay más especulación que otra cosa, ¡vaya!, que tenía documentos que se iban a triturar, ¡pues todas las empresas tienen documentos que se trituran!, pero se habló como si fuera algo fuera de la legalidad y no es así’, puntualizó.



Dijo desconocer si el dinero (se habla de unos 500 mil pesos) fue incautado, pero forma parte de la institución para gastos diversos.



’Estamos hablando –explicó– de una de las compañías más importantes de México; en ese momento, ¿a quién se le podía pedir referencia sobre la procedencia de los recursos si no estaba el personal del área financiera ni de tesorería? Después ya no los dejaron entrar.’



Hernández remarcó que las protestas continuarán y serán siempre pacíficas, pero cuestionó la forma en que se tomaron las instalaciones de avenida Periférico, en la Colonia Pedregal de Carrasco, alcandía Coyoacán, al sur de la ciudad de México.



’¿Por qué electrificar las bardas, por qué poner vallas de acero para que no se vea el interior? Si lo que se les autorizó es un ingreso administrativo. No una toma con personal de seguridad armado, lo cual está prohibido’, por lo que, informó, interpusieron una demanda contra ese hecho.



Finalmente, aseguró que las plantas cementeras siguen trabajando a pesar de que los disidentes apagaron los sistemas centralizados de funcionamiento y coordinación en un atentado contra la productividad; no obstante, la gente se ha organizado para laborar de forma manual.



El ex defensa Guadalupe Lupillo Castañeda, campeón con Cruz Azul en 1997, último título de liga del equipo, quien estuvo entre los manifestantes, dijo sentirse triste por la situación del presidente del club.



’Sé que es inocente y que todo va a salir bien. Pero me sentí mal por la forma en que se manejaron las cosas’, reconoció